L’internat de l’Athénée royal de la Roche-en-Ardenne : un cadre idéal pour une scolarité réussie

Un choix d’options prometteur

Au-delà des options classiques proposées dans l’enseignement général, l’Athénée royal de la Roche propose des options prometteuses en techniques de transition telles que l’informatique, la restauration et l’hôtellerie ou encore le tourisme qui plait à de nombreux jeunes ouverts sur le monde.

L’établissement propose également à ses élèves de professionnelles des options liées au secteur de la construction, dont une section couvreur-étancheur qui permet de se former à un métier en forte demande.

Bien entendu, au sein de l’établissement, les formations aux métiers des soins aux personnes telles que la puériculture, l’aide familiale ou l’aide-soignante ne sont pas en reste non plus.

À chaque élève son PC

L’Athénée royal joue également la carte du numérique avec son projet «one to one» qui vise à équiper chaque élève de son propre PC muni de tous les outils de bureautique nécessaires, mais aussi d’un accès au journal de classe en ligne et autres cours numérisés.

Les professeurs de l’école ont été spécifiquement formés pour tirer le meilleur parti de l’usage de ces précieux outils.

Un internat accueillant dans un cadre verdoyant

Une autre spécificité de l’Athénée réside dans l’internat qui lui est adossé. Un cadre familial et bienveillant qui offre un environnement de vie qualitatif et verdoyant à quelque 30 internes de la première primaire à la dernière année secondaire. L’équipe des éducateurs apporte une attention particulière aux valeurs citoyennes telles que la tolérance, l’ouverture, le respect, la solidarité ou encore le vivre ensemble.

Loisir Jeux vidéo

« L’internat permet d’acquérir un rythme de vie régulier avec un encadrement approprié qui soutient et améliore les performances scolaires. Les internes apprennent à mieux gérer leur temps et vont progressivement vers l’autonomie» précise Christophe Gillot, administrateur de l’internat.

Un rythme de vie adapté

Home cinéma

La vie quotidienne à l’internat s’articule sur la base d’un horaire adapté aux jeunes, alternant les moments de travail, de détente, d’activités encadrées, de repas et de sommeil. Chacun peut s’y épanouir et suivre sa scolarité avec fruits.

Les chambres individuelles apportent calme et intimité alors que les activités communes favorisent les échanges et entretiennent l’amitié. Des repas variés et équilibrés sont proposés aux jeunes internes.

« Des liens forts se créent, parce que les internes se retrouvent comme en famille. Cela donne parfois lieu à des moments difficiles lorsque les routes se séparent» illustre Christophe Gillot.

Bien entendu, en plus des temps d’études encadrés pour la réalisation des devoirs, des activités sont organisées en soirée, telles que du sport, des jeux de société ou une soirée cinéma, par exemple.

Les infrastructures de l’Athénée sont propices à l’organisation d’activités sportives

« Les mercredis après-midi, nous organisons généralement des sorties sportives, ludiques, culturelles, ou de détente, comme une sortie cinéma, une visite de musée ou de parc à thème, une balade ou une rencontre sportive… » ajoute Christophe Gillot.

Par ailleurs, les infrastructures de l’Athénée sont propices à l’organisation d’activités sportives, scolaires, culturelles ou de détente.

Pension all-inclusive

Quoique le prix de la pension de 241,50 € par mois pour un élève du secondaire reste abordable et comprenne l’encadrement, tous les repas et collations, la literie ainsi que les différentes activités et sorties, des possibilités d’aides pour le paiement existent.

Enfin, depuis le début de cette année scolaire, l’internat est accessible aux élèves des autres écoles de la commune de La Roche-en-Ardenne qui apprécieront cet environnement scolaire unique qui a vu passer des personnalités telles que les frères Borlée pour l’Athénée ou Benoit Poelvoorde pour l’internat.

Pour des renseignements sur l’Athénée, composez le 084/41.12.62 ou envoyez un e-mail à athenee.laroche@hotmail.com.

Pour plus d’informations sur l’internat, composez le 084/41.17.16, au 0472/92.58.28 ou par mail : internatarlaroche@gmail.com