« Depuis trois ans, nous enregistrons un intérêt croissant pour nos piscines, avec une véritable explosion des demandes depuis le 1er confinement. Bloqués chez eux, nos clients ont misé sur des vacances à la maison» nous explique Claudine Truffaut de l’entreprise Sodelux, installée à Recogne.

Les piscines monocoques : la solution

Sodelux installe des piscines prêtes à nager de qualité supérieure LPW Pools, un fabricant belge de référence pour des piscines monocoques dernière génération en résine de vinylester. Une technologie qui présente de nombreux avantages.

Autoportantes, les coques des bassins monocoques LPW Pools sont plus épaisses et plus performantes que la plupart des coques en polyester classiques, ce qui améliore l’isolation du bassin et contribue à sa rigidité.

La marque propose une douzaine de modèles de dimensions variées disponibles en 3 couleurs. De quoi répondre à quasiment toutes les demandes. « Pour les petits terrains citadins par exemple, il y a déjà un premier bassin d’une dimension de 5,50 m sur 2,50 m, mais pour les projets plus ambitieux cela va jusqu’à la piscine de 12 m sur 4,60 m», précise Claudine Truffaut.

Traitement de l’eau sans chlore

Sodelux installe par ailleurs un système breveté de traitement de l’eau par UV. Une solution développée par la société BIO-UV, un système qui produit une eau parfaitement douce et saine sans ajouts de produit néfaste pour la peau et l’environnement, comme du chlore.

Il fonctionne grâce à des lampes puissantes qui émettent des rayons UV-C qui inactivent tous les germes. Bactéries, virus et algues ne peuvent donc plus se reproduire. Seul l’ajout régulier d’une petite dose de désinfectant à l’oxygène actif est requis pour prolonger l’effet des UV.

Le traitement de l’eau par UV est par ailleurs également utilisé pour désinfecter l’eau à usage domestique, il s’agit donc d’un traitement qui convient parfaitement aux personnes sensibles et allergiques.

Les piscines monocoques en vinylester offrent une solution rapide, durable et performante.

Une piscine pour l’été

Bien entendu, entreprendre le projet de construction d’une piscine ne s’improvise pas et est un travail à confier à des professionnels reconnus au sein de la profession. C’est ainsi que la Fédération Belge des professionnels de la piscine et du bien-être dresse une liste d’entreprises agréées dont Sodelux fait partie.

Si l’entreprise est active depuis près de 30 ans dans la maitrise de l’eau, sa division piscines remporte un franc succès depuis plus d’une quinzaine d’années. L’année dernière, les collaborateurs de Sodelux ont mené à bien, pas moins de 25 chantiers complets d’installation de piscine en province du Luxembourg.

« Nous réalisons généralement l’ensemble des travaux en une semaine. Nous effectuons le terrassement, la pose du bassin, l’installation des techniques, dont la filtration et le système de chauffage, jusqu’aux finitions des abords. Par la suite, le client n’a plus qu’à plonger, car nous venons même avec des camions-citernes pour mettre la piscine sous eau» souligne Claudine Truffaut.

Quel budget prévoir? Il faut compter de 60000 à 70000 euros pour un projet complet. Un prix qui inclut également le volet de protection automatique et l’éclairage, ainsi qu’une garantie de 35 ans. Si Sodelux travaille toujours sur la base d’un devis détaillé, l’entreprise propose cependant un intéressant catalogue avec des prix indicatifs.

Il est à noter qu’en fonction de la période, il faudra compter entre 2 à 5 mois pour le début du chantier. C’est la raison pour laquelle, c’est maintenant qu’il faut commencer à prendre ses renseignements. Et ça tombe plutôt bien, car il sera possible d’apprécier le travail de Sodelux lors du prochain Belgian Pool Day organisé par la Fédération Belge des professionnels de la piscine et du bien-être, le 12 mars prochain. Il suffit de prendre rendez-vous et par la même occasion de tenter sa chance de remporter 2500 euros pour la construction de sa piscine.