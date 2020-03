Podcasts L’Avenir - Héros

Y a-t-il en chacun de nous un héros qui sommeille ? Nombreux en tout cas sont les citoyens qui par leurs actions ponctuelles ou quotidiennes, bénévoles ou non, tentent de rendre le monde meilleur. Il y a aussi ces intrépides dont les exploits laissent sans voix et qui souvent dépassent leur limite pour une bonne cause ou pour donner sens à leur vie. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de ces femmes et ces hommes extraordinaires dont le dévouement, les valeurs et le courage méritent qu’on s’y attarde.

1er épisode: Clowns professionnelles, Maria et Julie apportent du soleil aux enfants hospitalisés