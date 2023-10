Sortie de crise ?

"La Belgique n’est pas un État défaillant." Cette sentence date de juin 2017, 15 mois après les terribles attentats de mars 2016. Elle émane de la commission d’enquête parlementaire sur les attentats. Cette commission pointait notamment "la mobilisation insuffisante ou inefficace de certains moyens, l’isolement ou l’insuffisance de la coopération et de l’échange d’informations au sein des services judiciaires, de sécurité et de renseignement" . Six ans plus tard, notre pays a assurément fait des progrès dans la lutte contre le terrorisme, mais il n’a pas comblé toutes ces lacunes. Comme l’a expliqué le procureur du roi de Bruxelles, la demande d’extradition d’Abdesalem Lassoued transmise par la Tunisie à l’été 2022 aurait été égarée au parquet de Bruxelles dans une armoire contenant des dossiers en cours. Une perte qui a coûté la vie à deux supporters suédois et qui pose à nouveau la question des moyens mis à disposition de la justice et de la police. Un dossier placé dans une armoire à l’heure où toute information importante devrait être stockée et accessible instantanément dans une base de données informatique !