La nouvelle génération prête à payer, l'information

L’information payante a un avenir. Durant cette dernière semaine, les rédactions des différents médias ont participé à l’opération, "l’éducation aux médias et à l’information" à destination des écoles. L’occasion pour moi d’aller à la rencontre de classes primaires, comme je le fais d’ailleurs régulièrement dans des écoles secondaires ou supérieures, pour échanger sur le métier de journaliste. Avec des angles et des questionnements différents selon l’auditoire. Je ressors de ma dernière visite d’une classe de sixième primaire, avec un enthousiasme que je tiens à vous partager. Ces enfants de dix et onze ans m’ont stupéfié par leur niveau de connaissance des médias et d’analyse. Leurs réflexions pertinentes m’ont rassuré quant au futur de la presse. Alors que j’expliquais qu’une info trouvée sur un site de média traditionnel et reconnu avait été recoupée et validée par un journaliste, au contraire d’une autre postée par un internaute sur un réseau social, un jeune adolescent m’a dit d’initiative: "Oui, mais alors c’est normal qu’on la paye !" La jeune génération aurait donc compris. Puisse-t-elle éduquer les précédentes.