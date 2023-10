Lundi soir, l’OCAM s’est soudain réveillé pour "relever à 4" le niveau de la menace terroriste. Déclenchant une panique générale et des JT improvisés en continu avec des journalistes blafards (aucun maquilleur n’était visiblement de garde) ressassant des micro-infos en boucle. Moi je dis: relever le "niveau de la menace" APRÈS un attentat, c’est facile, tout le monde peut le faire. C’est AVANT qu’il faut le relever. Mais la Suède, cible islamiste, personne n’y avait pensé à Bruxelles. Et le terroriste "neutralisé" (dénommé Lassoued en prime) était connu comme le zinzin radicalisé de son quartier, et aurait dû être expulsé. Caramba, l’État belge a encore tout raté…

L’éthique et la morale...une fois de temps en temps

Je lis que la Belgique "n’a pas exigé le forfait de la Suède", suite à l’attentat, non-victoire qui pourrait priver les Diables d’un statut de tête de série à l’Euro 2024. On a dit: "L’éthique et la morale doivent prendre le dessus" (sic !). Surprenant car d’habitude, dans le foot, joueurs ou entraîneur filent au plus offrant, on simule des blessures pour rouler l’arbitre, la raison du plus riche est toujours la meilleure et le Mondial 2030 prévu sur trois continents sera une aberration écologique. D’habitude donc, veux-je dire, l’éthique et la morale… on s’en foot !

Bientôt la fin des poux mais aussi des hiboux

Plusieurs dizaines de linguistes et d’écrivains (incluant la prix Nobel de littérature Annie Ernaux) plaident pour une réforme urgente de l’orthographe dont les règles datent de… 1878 ! Suggestions ? Supprimer l’accord du participe passé, simplifier les pluriels (des hiboux ? Non, des hibous). Pourquoi ? Parce qu’avec sa complexité et ses myriades d’exceptions, le français perd de son rayonnement (l’anglais ou l’espagnol se sont simplifiés). Son apprentissage prend trop de temps aux élèves, sans les rendre forcément plus performants. L’orthographe, c’est aussi un marqueur d’inégalités sociales. Bref, vivement qu’on nous cherche des pous plutôt que des poux…

Les 80 ans de la Reine Catherine

Ce dimanche, Catherine Deneuve, née Dorleac, a 80 ans. Et pourtant, elle reste une reine du paysage cinématographique mondial. On n’imagine pas une soirée des César sans sa blondeur iconique. Grande fumeuse, mais force de la nature (sa mère, comédienne aussi, a vécu jusqu’à 110 ans). Elle est "Bernadette" (Chirac) pour l’instant sur les écrans. Lui dédiera-t-on un biopic, comme on a fait "Bardot" ou "Tapie" ? Les producteurs hésitent sûrement: "La vie de Catherine ? C’est beaucoup de chefs-d’œuvre… mais vraiment trop peu de scandales ! "

J’ai toujours rêvé du festival de scan

Pour une fois cette semaine, dans ma ville, j’ai croisé une de ces voitures-radar (ou "scan-car") qui terrorisent les automobilistes déjà bien en peine de se parquer. Et je me disais: mais comment on devient conducteur de ce genre de véhicule ? Qu’est-ce qu’on met dans sa lettre de motivation ? "J’ai toujours voulu piloter une voiture qui fait peur", "depuis tout petit, mon rêve était de réguler le parking dans ma ville en mettant les agents de stationnement classiques au chômage ", "si à 50 ans je n’ai pas participé au festival de scan, j’aurai raté ma vie "…Trop impatient de lire les candidatures !

PSYCHOSE

Vu l’hostilité islamiste à l’égard de la Suède, même les hologrammes d’ABBA hésitent à continuer leur tournée…

SLOVEINARD

Un ex-enfant slovène et qui n’a jamais manqué de rien ©Photo News

La Slovénie est le pays d’Europe où les enfants sont "le moins privés de ce qui est nécessaire à leur développement" (la Belgique est loin, 17e). Quand on voit rouler le champion cycliste Pogacar, de fait, cet ex-enfant n’a manqué de rien !

PÉTROLEUSE

Greta Thunberg arrêtée à Londres lors d’une manif contre l’industrie pétro-gazière. Pétroler contre le pétrole, c’est mal vu…

C’EST COMME CA

Les 35 000 spectateurs de Belgique-Suède, privés de seconde mi-temps, ne seront pas remboursés de leurs tickets (achetés de 29 à 79 €). Ben oui, encore l’éthique et la morale…