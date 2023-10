EDITO – Attentat de Bruxelles : les leçons d’un incroyable fiasco

Face à un tel fiasco, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne n’avait pas d’autre choix que de démissionner. Abdessalem Lassoued, le terroriste qui a tué deux Suédois dans les rues de Bruxelles, avait reçu un ordre de quitter le territoire et vivait illégalement à Schaerbeek. Signalé notamment par une mosquée et les autorités italiennes pour radicalisme, il n’était pas inconnu des services de police. Par contre, il n’a jamais fait l’objet d’une surveillance étroite et n’a pas été inscrit sur la liste de l’Ocam.