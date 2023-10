La frappe qui change tout… ou rien

Dix jours après le début de cette guerre, celle-ci prend un nouveau tour. Au milieu du chaos gazaoui a émergé un nouveau protagoniste : le djihad islamique palestinien, lié au Hezbollah (et donc à l’Iran), possiblement responsable, selon Israël et les États-Unis, d’un tir de roquette involontairement dévié vers l’hôpital Al Ahli Arab, dans le nord de l’enclave. Le bilan ? Des centaines de morts. L’indignation ? Mondiale, avec les conséquences suivantes : les États-Unis dédouanent Israël, contrairement à la plupart des pays arabes (même ceux qui ont signé des accords de paix avec l’État hébreu), qui l’accusent du désastre. Quant à l’Europe, elle se veut prudente, attendant les preuves d’une enquête qui serait idéalement indépendante.

La Russie a, sans surprise, accusé Israël - pour mieux impliquer les Occidentaux -, tandis que la Chine s’est montrée plus sibylline, se disant "choquée" et condamnant les "lourdes pertes" palestiniennes.

Alors que le conflit prend des proportions inquiétantes au nord d’Israël, où le Hezbollah (niché au Liban voisin), et Tsahal, l’armée israélienne, se rendent coup pour coup, cette bataille pour la vérité - qui a tiré sur l’hôpital ? - est cruciale. Car, si Israël parvenait à prouver ses dires, et convaincre les pays indécis (en particulier l’Europe et la Chine), que le djihad islamique palestinien est bien responsable des centaines de morts de l’hôpital Al Ahli Arab, alors l’État hébeu porterait un coup stratégique à la fois au Hamas, au Hezbollah, et surtout à l’Iran, qui attise les braises dans la région autour de son ennemi juré. En attendant, celles-ci sont d’un rouge brûlant, comme en témoigne l’énorme bronca qui secoue le monde arabe suite à cette frappe dont les coupables demeurent incertains. Pas sûr qu’une éventuelle responsabilité du djihad islamique palestinien y change quelque chose...