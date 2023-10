Journée de lutte contre la pauvreté : non, Coluche, un riche peut devenir pauvre

Un constat partagé par la Croix-Rouge de Belgique. Le budget qu’elle consacre à l’aide alimentaire a augmenté de 25%, ici, en Belgique. Avec de nouveaux publics concernés: des étudiants, des personnes pensionnées, des familles monoparentales, mais aussi de plus en plus de travailleurs et travailleuses pauvres et même des familles avec deux revenus.

Aujourd’hui, 17,8% de la population wallonne vit dans un ménage dont le revenu net est inférieur au seuil de pauvreté.

Les causes ? On les connaît: les prix de l’énergie qui restent élevés, une inflation importante dans tous les secteurs de la vie courante. Et notamment un secteur essentiel: l’alimentaire. "Quand ont fait ses courses, c’est plus 12% sur le ticket de caisse à la sortie du magasin" explique Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge.

Mettre fin à la pauvreté, ce n’est pas simplement aider les pauvres: c’est donner à chaque femme et à chaque homme la possibilité de vivre dignement. En leur permettant d’accéder à des logements décents et non à des passoires énergétiques, pour leur permettre de sortir de cette pauvreté persistante qui concerne 13,4% des Wallons. Car bien plus qu’un simple enjeu économique, la pauvreté constitue une atteinte à l’ensemble des droits et des libertés des plus fragiles d’entre nous.