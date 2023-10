Attentat de Bruxelles du 16 octobre: ne pas basculer du côté obscur de l'Homme

Le bilan aurait pu être encore plus lourd, bien plus lourd. Si l’homme avait porté ses desseins funestes devant les portes du stade de football. Ce ne fut heureusement pas le cas.

L’enquête est loin d’être terminée mais l’heure des comptes a déjà sonné. Avec cette obsessionnelle question: pourquoi n’a-t-on pu prévenir, prévoir ? Et cette obsession sous-jacente: qui est responsable ?

Du côté politique, certains ne vont pas se priver d’épingler tous les dysfonctionnements des garde-fous mis en place. D’autres ont déjà, ou vont agiter l’étendard sécuritaire et une minorité nauséabonde tentera d’attiser la haine et la peur au sein de la population. Alimentant leur fonds de commerce en opposant des communautés l’une contre l’autre. Alors que le fondement d’une société est le vivre ensemble.

Alors oui, il faut se poser des questions sur ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné. Oui, il faut tirer les enseignements pour améliorer encore et encore notre sécurité en étant vigilant à nos libertés. Tout en sachant que l’inaccessible risque zéro n’existe pas. Qu’il y aura toujours un ou des hommes qui échapperont aux radars de la police ou de la sûreté.

Mais la vigilance doit être aussi de mise chez chacune et chacun. Pour tenter de ne pas basculer du côté obscur de l’Homme, celui qui creuse des fossés et pas des ponts. Et cela relève aussi de la responsabilité des femmes et des hommes politiques. Campagne électorale ou non.