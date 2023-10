Le poison djihadiste et nous

Dans un contexte de tensions internationales extrêmes, qui vont de l’Ukraine au Proche-Orient en passant par le Sahel, les événements actuels ramènent les Européens quelques années en arrière, lorsque la guerre civile syrienne, conjuguée au chaos régional provoqué par l’intervention occidentale en Irak, avait accouché de l’État islamique (Daesh). On connaît la suite : un Califat avait été établi en 2014 et les opérations de Daesh hors de sa zone d’influence ont traumatisé les démocraties européennes et en particulier la France et la Belgique, touchées de plein fouet par de sanglants attentats.

Hélas, les meurtres de Dominique Bernard, le professeur de Français tué à Arras vendredi passé, et de Samuel Paty, professeur d’Histoire, décapité en 2020 pour avoir défendu (et expliqué) les caricatures de Charle Hebdo, ne font que confirmer que le poison djihadiste continue de s’exporter avec succès. Il est aussi à craindre que d’autres tentatives continuent de viser les pays occidentaux, avec la bénédiction des pays alliés de la Russie, Iran et Syrie en tête.

Face à cette guerre indirecte menée contre la démocratie, la liberté et la laïcité, chacun y va de sa solution miracle, certains n’hésitant pas à ajouter de la confusion à la confusion pour attiser la peur sécuritaire d’électeurs potentiels.

En ligne de mire, c’est là aussi, la démocratie, la liberté, et dans certains cas la laïcité, qui sont visés. Or chaque victoire de partis extrémistes en Europe, en général classés à l’extrême droite, est aussi une bataille gagnée pour les autocraties, dictatures et autres théocraties susmentionnées. Parce qu’elles savent bien, pour le pratiquer régulièrement, que l’extrémisme engendre l’extrémisme. Et qu’elles espèrent avidement que de ce chaos émergera leur salut. Donnons-leur tort.