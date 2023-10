Elections au Grand-Duché: les avantages d'un gouvernement miroir pour le frontalier

Les frontaliers belges ont suivi avec grand intérêt les élections au Grand-Duché et plus encore la formation du gouvernement. Les socialistes (LSAP) en sont désormais absents, puisque la nouvelle coalition s’appuie sur les libéraux de Xavier Bettel (DP), qui ont gagné deux sièges, et les centristes sociaux-chrétiens (CSV) qui restent le premier parti. La tripartite sortante n’a pu être reconduite essentiellement par la faute de la lourde défaite des Écolos (Déi Gréng) qui abandonnent cinq sièges dans l’aventure. Le retour de balancier vers le centre-droit impactera sans aucun doute l’avenir économique et social du pays. Quelles conséquences ce changement de paysage politique aura-t-il sur des dossiers sensibles pour le frontalier comme celui de la hauteur de la pension, de la retraite et bien d’autres ? Attentif aux conséquences d’une nouvelle politique, le frontalier l’est au moins tout autant au prochain scrutin législatif en Belgique. Ainsi, les syndicats des frontaliers, plutôt favorables aux partis de gauche par essence, reconnaissent qu’en certains cas, il est… plus aisé d’avancer sur un dossier lorsque les gouvernements de part et d’autre de la frontière sont de même configuration. Comprenez: les négociations bilatérales seraient plus aisées avec un centre-droit en Belgique aussi. Un miroir par-delà les frontières !