Gaza, épicentre de l'échiquier mondial

En retour, le Hamas multiplie les tirs de roquette (et maintenant de missiles), tentant d’atteindre (souvent sans succès), des cibles civiles.

Au nord d’Israël, à la frontière avec le Liban, les échanges de tirs d’artillerie résonnent à bas bruit, laissant craindre une entrée en action du Hezbollah, organisation terroriste chiite et accessoirement, l’un des bras armés historique de l’Iran, qui rêve de rayer Israël de la surface de la Terre. Le Liban, donc, que vient de visiter le ministre des Affaires Étrangères Hossein Amir Abdollahian, juste avant de se poser à Damas, en Syrie, autre ennemi intime de l’État hébreu. Un pays par ailleurs allié, comme l’Iran, à la Russie de Vladimir Poutine. Ce dernier ne peut que se réjouir de ce qui se trame au Proche-Orient et fera tout, sans doute, pour attiser la haine entre Israël et ses ennemis intimes. Israël n’est évidemment pas une cible du dirigeant russe; sa cible, ce sont ses alliés, et au-delà, l’Occident tout entier.

Au-delà des atrocités subies aussi bien par le peuple israélien que par les Gazaouis, ce qui se joue ces jours-ci confine au cauchemar diplomatique et moral. Parce que cela pousse les alliés des uns et des autres à opérer des choix qu’ils préféreraient sans doute ne pas faire.

Les lignes de force sont, à cet égard, assez claires. Les Israéliens peuvent compter sur l’énorme puissance de feu des États-Unis, le Hamas et le Hezbollah sur le pouvoir de nuisance de l’Iran, de la Syrie et de la Russie (qui dispose elle aussi d’une certaine puissance de feu). Comment ces lignes de forces s’opposeront-elles (si elles viennent à s’opposer frontalement) ? Nul ne peut le prédire. Mais désormais, avec l’Ukraine en toile de fond, les protagonistes en présence se font face comme des pions sur un échiquier. Qu’un seul bouge, et le brasier peut prendre.