Outre ses exploits diaboliques, on doit à Eden Hazard un concept épatant: la retraite à 32 ans. Il va rester en Espagne, faire du vélo, s’occuper de ses enfants, boire une bière tranquillou le soir et regarder les matchs de ses frères à l’occasion. Dans… 20-25 ans, il pourra à son aise reprendre la vie active. Car le souci avec la retraite à 65 (voire 67) ans, c’est que, certes, on a du temps, mais le physique décline, on n’a plus d’enfant à la maison et les revenus sont si étriqués qu’on est plus des prisonniers que des pensionnés. La vie est mal foutue… sauf dans le système Eden !

Leur nouveau président, c’est Georges-Sophie Bouche

Sophie Wilmes et Georges-Louis Bouchez, les Vitaa & Slimane du MR... ©Photo News

Ainsi donc, le président du MR Georges-Louis Bouchez a été "prolongé d’un an", maisce sera sous le contrôle d’un bureau de campagne où Sophie Wilmes, en plein come-back, sera chargée des relations externes du parti et des négociations en vue du scrutin du 9 juin prochain. Concrètement ? Eh bien, Sophie Wilmes sera l’"assistante Google" de GLB ("comment puis-je vous aider" ?), mais aussi la voix de son GPS, elle relira ses tweets et ses mails et sera dans son oreillette lors des débats électoraux. Il n’y aura vraiment que le week-end, lorsqu’il assistera au match des Francs Borains (dont il est aussi président), qu’elle lui fichera la paix.

Le tram qui se met en train (à Liège)

Soudain à Liège, l’émotion retrouvée des pionniers du rail ©BELGA

Cette semaine, on a pu voir l’essai (sur trois kilomètres) du futur tram de Liège, dont le chantier défigure la ville depuis quelques années et qui semblait pouvoir égaler les records de retard du RER wallon. Mais non, il a roulé, certes très lentement (c’était expérimental), mais non, il n’a jamais quitté ses rails, ne s’est pas affaissé dans les tournants, n’a rien heurté en hauteur ! Le public retenait son souffle ! On a pu ressentir ce qu’a dû être l’incroyable émotion, début XIXe, des inventeurs de la première locomotive à vapeur !

Le double massacre des innocents

Gaza en flammes, en représailles des attentats du Hamas. Quelqu’un a dit : "ce n’est pas parce que les terroristes venaient de Molenbeek qu’on a bombardé Molenbeeck". ©AFP

Rien n’est plus compliqué que d’aborder ce qui se passe autour de la bande de Gaza.Les attentats terroristes commis par le Hamas sont atroces. Ils nous ont été détaillés avec des photos de familles jeunes et souriantes avant d’être décimées et des témoignages déchirants. Mais ensuite ont débuté les représailles sans pitié d’Israël et son armée surpuissante. Pilonnage à l’aveugle d’une enclave surpeuplée qui est en fait une prison à ciel ouvert et qu’on va en plus priver d’eau, d’électricité, de vivres… La presse ne pouvant y entrer, on n’a pas de ce côté les photos des familles détruites, et les enfants gazaouis meurent anonymes, écrasés sous les ruines.

Ces politiciens flamands qui ne tiennent pas l’alcool

Conner de Brest? Non, du Vooruit. ©BELGA

C’est fini l’affaire Conner Rousseau ? Dommage, c’était trop drôle, vraiment, ceprésident d’un parti présumé de gauche (Vooruit) qui, ivre, émet des réflexions racistes (sur les Roms) ou reproche aux policiers d’être "trop payés pour ce qu’ils font". Les politiciens flamands tiennent mal l’alcool. Il y a peu, Théo Francken était filmé saoul, urinant dans les rues de Bruxelles. Peu après, c’était le "Pipigate" et ses vidéos délirantes de Vincent Van Quickenborne jouant au Manneken Pis. En Wallonie, au moins, on picole, mais on sait se tenir. Voyez Michel Daerden qui fit de la bibine l’instrument de sa popularité: "Papa" était souvent bourré, mais il n’a jamais dérapé.

EN BREF

ENDUROMAN

L’enduroman en train de faire la Manche ©Amandine Gilson

Le Namurois Julien Deneyer a relié Londres à Paris d’abord en courant (140 bornes) puis en nageant (traversée de la Manche) puis en pédalant (jusqu’à l’arc de triomphe de l’Étoile), le tout en 49h23. Il a battu pour la seconde fois le record du monde de cette incroyable épreuve qu’on appelle "l’Enduroman". S’il avait pris le train entre les deux villes, comme tout le monde, on l’aurait appelé "l’Eurostarman".

BILAN D’INACTIVITÉ

Alexander De Croo défend son bilan: "Il n’y a jamais eu autant d’actifs." Euh… Il parle du chômage ou des bénéfices des banques ?

NOS F-16 CHÉRIS

La Belgique ne rendra "disponible" ses F-16 à l’Ukraine qu’en… 2025. La guerre sera peut-être finie et les avions… sûrement périmés.