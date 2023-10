Zelensky devra patienter

Ce mercredi matin, au surlendemain de l’accord sur le budget fédéral et alors que tous les regards sont désormais fixés sur le conflit entre Israël et le Hamas, l’annonce a surpris tout le monde. Non seulement la venue de Volodymyr Zelensky au siège de l’OTAN n’avait pas filtré, mais personne n’avait prédit le revirement belge concernant la livraison de F-16 à l’Ukraine. C’était avant l’annonce de la ministre De Donder et du Premier ministre. Comme nous le précisons en ouverture de ce journal, aucune signature ou mémorandum concernant cette cession de F-16 n’a été validé au sein du gouvernement. Ni le nombre d’avions qui seront mis à disposition de l’Ukraine. Certes, il s’agit d’engins en fin de vie, condamnés par l’arrivée prochaine des F-35. "Ils seront mis à disposition en fonction du gouvernement qui sera là en ce moment", a ajouté Alexander de Croo.