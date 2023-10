Sondage politique: les extrêmes gagnent du terrain, et ensuite?

En effet, les partis qu’ils soient socialistes ou libéraux traversent de conserve le chahut du mécontentement dans une quiétude ancrée dans les traditions. Chez Écolo, c’est un scénario écrit à l’avance et qui se répète à chaque fois que les Verts montent dans un exécutif: ils sont sanctionnés. Conséquence du rôle schizophrénique de ce parti ? Qui, à l’intérieur de la majorité, veut y incarner le poil à gratter mais qui, vu de l’extérieur, donne l’impression d’y perdre son âme.

C’est à l’extérieur d’un exécutif que l’on peut le mieux soigner son image. Les Engagés, avec leurs cures d’opposition et de jouvence imposées par leur président, ont stoppé l’hémorragie et se refont une petite santé. Le PTB, lui, tire les marrons du feu qui couve. Organisé, médiatique, au discours souvent réducteur tout en se positionnant comme l’empêcheur de tourner en rond des partis classiques, le parti du travail séduit visiblement le Wallon, tout en entamant une percée en Flandre. Pour y incarner la réelle alternative à gauche ? Vooruit (ex-SPa) progresse, c’est vrai, mais en laissant au bord de sa route quelques fondamentaux. A droite, l’Open Vld poursuit son embardée tandis que la lutte fratricide entre la N-VA et le Vlaams Belang tourne à l’avantage de ce dernier. Il prend le leadership par le principe des vases communicants, en siphonnant littéralement l’électorat du parti cher à Bart De Wever qui en sort affaibli. Où vont les mécontents ? Vers les extrêmes: à l’extrême gauche en Wallonie, à l’extrême droite en Flandre. On le savait, ça se confirme. Là, la responsabilité politique sera vitale pour la confection d’un gouvernement fédéral. Sinon ? Il y aura encore plus de mécontents.