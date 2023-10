Gaza: ne pas ajouter du pire au pire

Cela ne veut pas dire que les terroristes du Hamas ne peuvent ou ne doivent pas être punis. Mais chacun le sait : ni la précipitation, ni la peur, ne sont de bonnes conseillères.

Il semble pourtant que ce sont elles qui dictent actuellement l’action de l’exécutif israélien et sa redoutable armée Tsahal. Cela ne date pas d’hier ; il y a quelques mois à peine, à l’heure de l’entrée en fonction de son gouvernement, Benjamin Netanyahou avait fait savoir qu’il poursuivrait sans sourciller la colonisation dans toutes les parties d’Israël – en Galilée, dans le Néguev, le Golan, la Judée et la Samarie. Côté sécuritaire, ses ministres promettaient une dureté à toute épreuve, de son ministre de la Sécurité nationale (Itamar Ben Gvir) à celui de la Défense (Yoav Galant). L’un, Ben Gvir, expliquait alors qu’il n’y avait qu’à faire griller les terroristes sur la chaise électrique et donner plus d’armes à feu aux citoyens pour garantir la tranquillité des citoyens. L’autre, Galant, disait en substance que pour que les opérations militaires soient des succès, il fallait juste s’abstenir de les critiquer. Bilan : tous deux ont échoué à assurer la sécurité du pays. Et, plutôt que de prendre le temps nécessaire, de réfléchir à une riposte appropriée et proportionnée, les voilà emboîtant le pas de leur Premier ministre, assoiffé de vengeance et de passions grandiloquentes. Netanyahou veut donc "une guerre longue" à même de "changer le Proche-Orient", donc. Ce qui suggère qu’il ne veut pas seulement anéantir le Hamas, mais possiblement un certain nombre de Palestiniens coincés dans Gaza (deux millions de personnes). Le siège a donc commencé, sans eau, ni électricité, ni carburant. Dans la nuit des bombardements et le vacarme des sirènes antiaériennes, le Hamas, lui, jubile : son réservoir de terroristes va se remplir sans effort dans les mois et les années à venir.