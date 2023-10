Comme un signal donné au MR provincial

Le MR provincial serait-il impacté par l’onde qui secoue le parti au niveau national ? Georges-Louis Bouchez, le clivant président national, adoré par certains pour ses positions sans beaucoup de nuances, se voit tout autant lâché par des libéraux qui se ressentent davantage animés par une fibre plus sociale. Dans son interview de rentrée dans notre média, le président provincial MR Benoît Piedbœuf avait lui-même affirmé que des éléments extérieurs à la province pouvaient influencer le vote des électeurs luxembourgeois et avait cité la personnalité de Georges-Louis Bouchez. Un récent sondage Ipsos de nos confrères Le Soir RTL révèle un décrochage d’électeurs traditionnellement libéraux dans le même temps où "Les Engagés", au centre de l’échiquier politique, redressent spectaculairement leur score. Une projection de ce sondage pour notre province révèle par rapport à la situation actuelle, la perte du deuxième siège régional du MR provincial en faveur du PTB. Certes, il s’agit d’un instantané, à huit mois des élections et avec une marge d’erreur, sans compter que le Luxembourg n’est pas la Wallonie. En juin dernier, c’était d’ailleurs Les Engagés qui avaient perdu ce siège pour le PTB, avant de le récupérer dans ce dernier sondage. Le siège de toutes les convoitises.