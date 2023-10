Narges Mohammadi, un cri perçant

En premier lieu les droits des femmes, contraintes de porter un voile islamique qui demeure sans conteste, dans ce pays, un attribut d’asservissement ultime. Celles qui ne l’acceptent pas en paient le prix fort. Il y a un an la jeune Mahsa Amini succombait dans des circonstances opaques après son arrestation par la police des mœurs iranienne, déclenchant l’énorme mouvement de protestation au cri de ralliement bien connu désormais : "Femme, vie, liberté".

Un an plus tard, une autre jeune femme - une adolescente - se retrouve dans le coma, pour des raisons et dans des circonstances similaires.

Narges Mohammadi paie elle aussi le prix de son insoumission : condamnée à plusieurs reprises pour un total de 31 ans de prison, sans compter les coups de fouets, elle est actuellement écrouée à Téhéran. Elle n’est pas la seule femme que le régime tente de briser, mais rien n’y fait : un an après la mort de Mahsa Amini, elle et trois de ses codétenues ont brûlé leur voile dans la cour de leur prison. Leur courage est tout simplement inouï. Celui de Mohammadi se double d’un cran à toute épreuve. Sa première condamnation remonte à 1998 ; elle s’est depuis mariée, a eu des enfants. Sa famille a dû s’exiler. Elle est restée. "Il est certain que le prix Nobel de la paix va me rendre plus résistante, plus déterminée, plus optimiste et plus enthousiaste sur cette voie, et il va accélérer mon pas. Je resterai en Iran, je continuerai ma lutte civique pour les opprimés et contre nos institutions répressives, même si je dois passer le reste de ma vie en prison. Aux côtés de toutes les mères courageuses d’Iran, je continuerai à me battre contre les incessantes discriminations, tyrannies et oppressions sexistes par ce gouvernement religieux répressif jusqu’à la libération des femmes", déclarait-elle auprès de sa sœur deux jours avant la remise du prix Nobel - au cas où elle l’obtiendrait.

Narges Mohammadi en est convaincue : le processus qui s’est enclenché à travers le mouvement "Femme, vie, liberté", est irrémédiable. Elle n’est pas la seule à le penser ; il y a, derrière elle, tout un peuple qui souffre, bien souvent en silence. Puisse ce prix Nobel résonner comme un cri perçant aux oreilles des mollahs.