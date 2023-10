Panique en France avec la punaise de lit. C’est là-bas le nouveau covid, la nouvelle grippe espagnole. Prêt à reprendre du sévice, Yves Van Laethem potasse "la punaise pour les nuls". D’autant qu’un journal explique que la situation en Belgique est aussi grave qu’en France mais mieux cachée. Ben oui, on est malin, on ne s’expose pas aux yeux du monde via l’organisation de Jeux olympiques ou de Coupes du monde. Et on reste discret sur ces punaises, poux, moustiques tigrés et autres chenilles processionnaires qui font de nos maisons des Pairi Daiza miniatures.

500 voix pour Queen, ça fait beaucoup de supporters

Je lis qu’en France, le concert numéro 1 en terme des réservations est 500 voix pour Queen. Un énorme promoteur de spectacles, a imaginé de rassembler 500 choristes amateurs dans chaque Zénith de France pour reprendre (avec quelques solistes) le répertoire de Mercury et cie. Forcément, chaque choriste va drainer au spectacle papa, maman, sœurette, tantine, parrain, marraine… Quelle idée de génie pour remplir des salles énormes. Essayons "1 000 choristes pour Stromae", ça compensera sa tournée annulée, et en épongera peut-être les dettes.

They can get no... 500 millions d’€

Je lis d’abord cette semaine que, selon Mick Jagger, ses enfants "n’ont pas besoin de 500 millions pour vivre" qu’il pense donc léguer sa fortune à des œuvres (à l’Opération Pièces Jaunes de Bernadette Chirac ?). Et tout le monde d’applaudir le sens pédagogique du chanteur des Stones, érigé en nouvelle Françoise Dolto. Mais je lis ensuite qu’ "un ménage belge sur six est dans le rouge de 239 € chaque mois". Qu’en conclure ? Que ce dont ont vraiment besoin les enfants de Mick Jagger (surtout si, un jour, ils devenaient belges), ce n’est pas de 500 millions… mais juste d’un rabiot de 239 € pour vivre des fins de mois tranquilles.

Nous ne faisons rien pour l’Ukraine et elle nous remercie

Ludivine Dedonder, la ministre de la "Défense de donner des F16 à l’Ukraine". ©BELGA

Alors que le gouvernement belge semble renoncer à lui livrer des avions de chasse(au prétexte qu’ils seraient trop vieux), l’Ukraine nous a adressé une vidéo admirative et pleine d’humour (avec du Jean-Claude Van Damme dedans) qui remercie notre pays pour son engagement dans la "coalition F-16". Nous voilà félicités… pour notre inaction. Que faire pour sauver la face ? Envoyer à Zelenski des carabines à plombs de la Foire de Liège, ou les vélos Soudal dont Remco Evenepoel n’aura plus besoin ? Ou alors ce message: "Désolés de ne pouvoir vous aider plus, amis ukrainiens, mais une invasion de punaises de lit mobilise toute notre aviation."

Comment composer un tube à très grande vitesse

L’autre jour, lors d’un trajet en train à grande vitesse (pas en Belgique), je me retrouve à côté d’un gars d’une trentaine d’années qui composait de la musique sur son GSM. Oui, il avait des écouteurs sans fil et tapotait sur des petits ronds indiquant des notes (do, ré, mi…), lesquelles allaient se placer sur une partition. Ensuite, il structurait ces notes en croches, doubles croches, sa tête dodelinant au rythme de sa création. À l’arrivée du train, alors qu’il s’extirpait de sa transe créatrice, je lui ai dit: "J’espère que vous avez composé un tube, car je pourrai dire “J’y étais”." Il me répond en rigolant: "Bientôt peut-être !" C’est bête, j’aurais dû lui demander son nom.

En bref

EDEN VA REJOUER

Eden en Diable? Photo d’archive c’est sûr.. ©Photo News

Eden Hazard "va rejouer". Oui, le 18 octobre, lors d’une soirée caritative avec le Variétés club de France composé d’ex-stars du foot r (Pirès, Karembeu, Giuly…), d’artistes et même d’humoristes. On ne sait pas trop s’il va jouer un match ou un sketche…

STAD TE KOOP

Au Mont-de-l’Enclus dans le Hainaut, 80% des maisons ont été achetées en 2023 par des Flamands. On parle là-bas d’une politique "enclusive".

PREMIÈRES DAMES

Après Bernadette, le biopic consacré à Bernadette Chirac, on attend avec impatience "Cécilia et Carla", sur les compagnes de Nicolas Sarkozy, "Valérie et Julie", qui se succédèrent auprès de François Hollande. Et puis bien sûr "Brigitte" (Macron), que Catherine Deneuve pourrait jouer aussi finalement.