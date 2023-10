Conner Rousseau a présenté ses plus plates excuses pour avoir proféré des propos racistes envers les Roms alors qu’il était en état d’ivresse. Un énième moment peu glorieux de l’histoire politique de notre pays.

Pline l’Ancien disait autrefois : “In vino veritas”, ce qui signifie “dans le vin, la vérité”. Une citation que l’on se doit de nuancer. Car l’abus d’alcool peut conduire de nombreuses personnes à exprimer des propos – et même sans doute des opinions – qu’elles ne pensent, et même ne cautionnent pas lorsqu’elles sont sobres et lucides. Et il serait probablement trop simpliste de voir en Conner Rousseau un triste représentant de l’extrême droite la plus crasse.

Néanmoins, cette nouvelle affaire provoque un profond malaise.

D’abord parce que Conner Rousseau est socialiste. Une famille politique qui, dans sa vitrine des grandes victoires, peut afficher la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer les actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

Ensuite, parce que le racisme est un délit. Et que dans une période où la parole xénophobe semble se libérer, on est en droit d’attendre autre chose d’un président de parti démocratique. De plus, ces actes vont à l’encontre du devoir d’exemplarité que chaque citoyen est en droit d’exiger de la part de ses représentants.

Enfin, parce qu’il faut ajouter au sombre palmarès de Conner Rousseau des propos indignes sur Molenbeek. Et une volonté de censurer les médias flamands qui n’ont voulu que légitimement faire leur travail sur ce dernier incident. On ose d’ailleurs à peine imaginer le tollé qu’auraient provoqué, en Wallonie, de tels propos et un tel comportement dans le chef, par exemple, de Paul Magnette ou de Georges-Louis Bouchez. Et les conséquences que cela aurait sur leur leadership au sein de leur parti.

Mais, après des années de difficultés électorales pour les socialistes flamands, la décision de maintenir Conner Rousseau, coûte que coûte, à la tête de Vooruit répond manifestement à des impératifs et des calculs politiques qui dépassent la morale la plus élémentaire.