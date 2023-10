La prison, seule vraie détention

À vrai dire, cette ordonnance démontre surtout que la détention sous bracelet électronique n’est pas encore totalement entrée dans les mœurs de notre société. D’aucuns estiment d’ailleurs qu’il s’agit d’une "libération" sous bracelet. Ce qui est juridiquement et factuellement faux, puisque le détenu est soumis à de nombreuses contraintes en la matière. Celle non seulement d’avoir le bracelet chevillé au corps 24 heures sur 24, mais aussi bien sûr d’être assigné à résidence la plupart du temps. Sans oublier d’autres obligations, variant en fonction des cas et des personnes.