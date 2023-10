États-Unis: l'explosion du parti républicain, en direct

Actuellement jugé à New-York pour avoir potentiellement surévalué ses actifs, Donald Trump a à peine commenté la destitution de McCarthy, qu’il avait certes soutenu dans sa course à la présidence de la Chambre, mais qu’il n’a jamais vraiment défendu face à ses détracteurs au sein des républicains.

Et justement, parmi ces derniers se trouve un petit Trump en puissance en la personne de Matt Gaetz, le républicain qui a activé la motion de destitution ce mardi à Washington. Ce faisant, cet ultra-conservateur a ouvert la porte dans laquelle il a suffi que huit membres du parti s’engouffrent pour faire tomber le speaker honni. Voilà Gaetz devenu une figure conservatrice, le plus radical des plus radicaux. Semblable à tant de républicains aujourd’hui, tel le gouverneur floridien Ron de Santis, candidat à la primaire qui s’est voulu plus extrême que Trump et est aujourd’hui copieusement méprisé par son mentor.

La destitution de McCarthy illustre la décrépitude du parti républicain, tombé sous la coupe d’un individualiste notoire prêt à tout pour écraser ses concurrents, fussent-ils dans son propre camp. Trump, donc, qui a compris que le parti ne comptait pas, ou si peu. À l’heure de la personnification à l’extrême du jeu politique, pourquoi s’échiner à jouer en équipe, quand on peut tout gagner tout seul ?

Et en passant, qui pour s’en émouvoir ? Cyniques, les démocrates n’ont pas hésité à torpiller massivement McCarthy, puisqu’après tout, il est dans le camp ennemi. C’est pourtant en partie grâce à lui que le pays a évité, au moins temporairement, la paralysie. Devant le cirque qui se déroulait sous leurs yeux, certains élus démocrates se sont même permis le luxe de piquer un somme. Attention au réveil.