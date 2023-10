Vivre pour travailler ou ...

Et c’est sans doute l’un des plus grands bouleversements de ces dernières années: la place du travail dans nos vies n’est plus la même et en particulier pour les jeunes. Désormais, il y a plus important.

Alors qu’attendent les jeunes travailleurs, aujourd’hui ? Cette question, l’observatoire de CBC Banque et Assurances a tenté d’y répondre en sondant 750 jeunes Belges actifs de 18 à 32 ans.

On y découvre que chez les jeunes, le salaire n’est plus le premier critère pour choisir un emploi et que l’objectif premier n’est plus de gravir des échelons pour obtenir un meilleur salaire. Désormais, c’est le bien être au travail qui est devenu la priorité. Pourquoi ? Ce n’est pas la question ici. On se doute que les crises successives ont joué un impact dans ce changement de paradigme mais pas "que". Désormais quand ils énoncent leurs attentes, même si le salaire a toujours une place prépondérante, les jeunes parlent de sens, d’autonomie et de flexibilité. Et cette demande en rejoint une autre: celle d’un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle.

Les plus grincheux y verront une forme de paresse ou d’égoïsme. Qui n’a jamais entendu: "Moi, de mon temps, on travaillait sans compter, aujourd’hui, ce n’est plus pareil. Les jeunes ne veulent plus travailler."

Et s’ils se trompaient ces grincheux ? Et si justement, ces jeunes étaient les premiers à comprendre le véritable rôle du travail dans nos vies ? Moi si je devais refaire ma dissertation aujourd’hui, je dirais que les règles du jeu ont changé et les appliquer comme l’entend notre jeunesse pourraient profiter à tous. La balle est dans le camp des entreprises qui se doivent de relever ce défi à moins de voir leurs talents s’envoler vers d’autres contrées.