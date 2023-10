Crises à répétition  : trouver la cause

Le Livre blanc sur la gestion de crise, commandé par la ministre de l’Intérieur, a pour objectif d’évaluer nos capacités à répondre à ces phénomènes à répétition.

Les crises sont multiples et polymorphes. Un grand incendie peut localement affecter tout un quartier, une ville. Mais la crise sanitaire du Covid-19 ou les attentats de 2016 ont fait vaciller l’ensemble de nos bases et de nos institutions. La société belge a été totalement fragilisée par ces crises qui ont eu des incidences dans tous les foyers belges.

Pour gérer ces crises, il faut être armé. Et on ne s’arme pas forcément avec des nouveaux moyens logistiques. On a eu besoin de masques pour se protéger du Covid, on avait besoin de services de renseignement plus à la pointe pour éviter les attentats. Mais c’est surtout sur ce dont nous disposons déjà qu’il faut se reposer. Et comme chaque fois, le constat qui s’impose le plus largement: c’est qu’il faut mieux activer les leviers existants, permettre aux différents acteurs de mieux communiquer, de mieux échanger les informations.

Ce Livre blanc marque un intérêt pour une notion nouvelle, celle de la "culture de la crise". Puisque les crises vont se répéter, il faut que chacun puisse l’intégrer dans son fonctionnement au quotidien. Pas avec l’idée de créer un climat paranoïaque mais surtout pour permettre aux individus d’être mieux préparés lorsqu’ils sont confrontés à une crise majeure.

Par contre, ce que ce rapport n’évoque pas, c’est comment lutter contre l’émergence des crises. Le constat de base, c’est qu’il y aura de plus en plus de crises. Mais toutes ont généralement une origine commune: c’est la main de l’homme. Si on prend les inondations de l’été 2021, l’homme doit assumer ces dérèglements météorologiques à répétition, doit assumer une urbanisation qui ne tient pas compte des risques. Les attentats, est-ce juste la faute à une bande de jeunes radicaux ? Ou bien notre système génère-t-il tant de frustrations et d’inégalités qu’on aboutit à l’émergence de tels mouvements ?