La survie de nos villes

La Wallonie et ses communes multiplient les initiatives en mettant en place des dispositifs de soutien et en encourageant les commerçants à se réinventer pour contrecarrer cette désertification. Des démarches qui méritent d’être soulignées sauf que cela ne passera pas "que" par nos commerçants. En effet, pour qu’un échange existe, il faut qu’il y ait au moins deux parties. Et il est nécessaire que chacune soit prête à faire des efforts. Se plaindre que Liège (ou une autre ville) est déprimante avec ses ruelles désertées alors qu’on n’y met jamais les pieds est un comble. Râler car il n’y a plus de librairie alors que vous commandez systématiquement sur le net, en est un autre.

Et c’est dans cette optique que les opérations du type le "Week-end du client" sont importantes. Ici, durant deux jours, les commerçants qui participent à l’opération vont vous rappeler qu’un commerce ce n’est pas qu’un lieu de consommation. Mais un lieu où on fait des rencontres, où naissent des liens… C’est écouter son caviste vous parlez de son coup de cœur du moment, c’est partager la passion du fromager pour les chèvres de son cousin, c est les secrets du patron pour entretenir votre electro.

Le commerce de proximité, c’est un peu comme votre journal préféré: il permet de créer des liens qui sont essentiels à notre vie sociale.

L’enjeu est de taille car la survie de nos commerces, c’est la survie nos villes et de son lien social.