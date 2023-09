Avec la Lux Fashion Week, notre média est un acteur positif du Luxembourg

Quel plaisir d’applaudir ce Luxembourg enthousiaste et innovant ! L’avenir Luxembourg accompagne les stylistes et les créateurs de la province pour une Lux Fashion Week tout en gala. Notre média régional, par essence proche des gens, informe, divertit, mais s’attache également à être un acteur positif de notre Luxembourg. Un Luxembourg qui connaît certes des crises, traverse des difficultés ou se déchire sur des polémiques, mais aussi qui gagne, qui ose, qui entreprend, qui enthousiasme. La mission d’un média comme le nôtre est aussi d’épauler, de devenir un moteur, de soutenir les habitants de notre province en participant aux activités et en les relayant. "La presse locale, un mythe au milieu du village" titrait Gabriel Ringlet auteur d’une thèse de doctorat devenue référence, soulignant combien le journalisme régional de qualité constituait un socle sur lequel une région s’identifiait et se construisait. Notre journal est attentif à assumer ce rôle sociétal. Au fil des pages de notre journal et de notre site web, que de gestes solidaires, d’actions positives, de portraits de Luxembourgeois inspirants à découvrir ! La Lux Fashion Week constitue un des ces exemples. L’Avenir Luxembourg, c’est la vie des Luxembourgeois.