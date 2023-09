"Historiques" donc ces images du président des USA, Joe Biden, avec un porte-voix, qui rejoint un piquet de grève, non des scénaristes mais des ouvriers du secteur automobile du Michigan, et qui défend leur demande d’augmentation, rappelant qu’ils ont "sauvé l’industrie" durant la crise de 2008. Va-t-il créer une émulation chez ses pairs ? Macron enfilera-t-il soudain un gilet jaune ? Alexander De Croo ou Elio Di Rupo vont-ils rejoindre les employés de Delhaize dans leur lutte contre la franchisation des supermarchés ? Aucune chance, car la revendication syndicale n’a plus assez bonne presse. On en sourit parfois de Joe Biden, mais un jour, on le regrettera…

Du cinéma...avec frontières!

Vicky Krieps en policière des frontières qui ne fait pas de cadeau. ©

Curiosité dans les sorties "cinéma", The Wall, un film tourné par un… Belge (Philippe Van Leeuw) et situé à la frontière américano-mexicaine. Il y décrit une policière raciste (jouée par la star luxembourgeoise Vicky Krieps) qui doit empêcher les migrants de passer aux USA. Ce serait dingue qu’à l’inverse, un Scorsese vienne à Bruxelles tourner un film qui décrirait comment les hommes seuls sont (illégalement) refoulés par Fedasil et vivotent dans la rue. Pour incarner l’impitoyable secrétaire d’État à l’asile Nicole De Moor, en fait, Vicky Krieps pourrait aussi faire l’affaire !

À la française ? Non, juste à la traîne...

Je me suis amusé à taper "Belgique" et "à la traîne" sur le web. Et ouch ! Les titres de presse clignotent. La Belgique "à la traîne en matière de transition numérique", "État des routes, la Belgique à la traîne". À la traîne aussi "dans la lutte contre le réchauffement", "sur la restitution de trésors coloniaux", "pour la transition énergétique", "à la traîne pour l’accroissement des dépenses de défense voulues par l’OTAN " (mais ça, on s’en fiche) etc. En France, ils sont en retard sur plein de choses aussi, mais se justifient en brandissant, par exemple, l’"écologie à la française", ça fait chic. Tandis que l’"écologie à la belge", c’est moins stylé. Alors on dit "à la traîne"…

Le filon du stand-up

Le stand-up a le vent en poupe! Une filon juteux d’autant que les artistes sont prêts à se produire gratos. ©

Le stand-up est en vogue. Comme le paddle ou le triathlon, tout le monde s’y met, les "comedy club" et les "soirées d’humoristes" pullulent. Dispositif ultrasimple: un micro, 10 minutes de vannes (souvent "autobio") et le tour est lancé (même si ça n’a rien de facile). Seul souci: c’est du spectacle low budget. Les artistes ? Pas payés s’ils débutent, un peu ou "au chapeau" s’ils ont des planches. Peu ou pas défrayés pour leur trajet. Ben non, c’est un "tremplin", une chance qu’on leur donne. En attendant, les lieux sont souvent bondés, le public hilare et le bar… fait recette.

Bonne nouvelle! On a une feuille de route

Il suffisait de fêter la Fédération Wallonie-Bruxelles pour que le lendemain à l’aube, on parle de sa restructuration, d’une nouvelle "architecture institutionnelle" (signée Calatrava ?). Attention ! On n’est qu’au stade de la "feuille de route" (équivalent de notes sur un carton de bière), entre trois présidents de parti (MR, PS, Écolo) et cela alors que les cartes seront rebattues après les élections et qu’il faut discuter avec la Flandre dès qu’il s’agit de Bruxelles. Moins tronçonner les compétences ne serait toutefois pas du luxe. Je n’ai jamais compris pourquoi la ministre de la Culture s’occupait aussi des crèches. Pour qu’elle devienne ministre en burn-out peut-être ?

EN BREF

L’HUMOUR BELGE PREND DE L’ÂGE

Un chat quadragénaire, et oui ça existe. ©

Le Chat de Geluck va fêter ses 40 ans, les Snuls célèbrent leurs 33 ans, Benoît Poelvoorde vient d’avoir 59 ans, Pierre Kroll a 65 ans… Les icônes de l’humour belge sont vieillissantes. Et si on les mettait toutes au musée ? Au Musée du Chat, par exemple, s’il reste de la place… et si on le termine un jour.

FUSION CYCLISTE

Fusion envisagée entre les équipes cyclistes Jumbo et Soudal-Quickstep. Cela nous ferait Remco, Alaphilippe, Vingegaard, Kuss, van Aert et Roglic dans la même équipe ? Super, ils pourront faire 1er, 2e, 3e, 4e et 5e lors du prochain Tour de France !

DANISH BOUM !

L’entraîneur danois d’Anderlecht a été prolongé jusqu’en 2026 par le manager tout aussi danois du club: il sera donc un pe