Deux fois plus d’éoliennes : sommes-nous prêts à relever le défi ? 

Le ministre MR de l’Aménagement du territoire saborde-t-il des projets participatifs, soutenus par les Communes ? La question mérite d’être posée, car on pensait que la Pax Eolienica, destinée à faciliter les projets éoliens, avait mis un point final aux discussions qui ont crispé la majorité wallonne en 2022, surtout entre le MR et Écolo.

Si on regarde d’abord les chiffres, depuis le début de la législature, 185 permis ont été délivrés et des centaines d’autres sont dans les cartons, à un stade ou l’autre de la procédure. C’est beaucoup, même si ce n’est pas encore suffisant pour atteindre nos objectifs. Une profusion qui explique l’engorgement de dossiers au Conseil d’État pour casser les autorisations du ministre MR. Si malgré ces chiffres encourageants, certains doutent de l’engagement de Willy Borsus pour le développement de l’éolien en Wallonie, certains mettent aussi peut-être un peu trop d’empressement à voir se développer l’éolien, en dépit de données objectives et de craintes légitimes de citoyens qui n’ont pas la même conscience des enjeux environnementaux.

25 ans après, NIMBY toujours là

25 ans après l’installation d’une première éolienne en Wallonie (c’était à Saint-Vith) l’éolien, fait partie du paysage wallon, après des années d’oppositions excessives. Aujourd’hui, la compréhension que nous devons changer d’urgence notre système énergétique et déployer le renouvelable pour devenir plus indépendant des énergies fossiles et de la Russie semble plus évidente.

Mais sommes-nous prêts à répondre aux attentes des États de l’UE qui se sont accordés sur un objectif de 42,5% de renouvelable d’ici 2030, soit un quasi-doublement du niveau actuel de 22% ? Deux fois plus de Wallons sont-ils prêts à être impactés par la présence d’éoliennes dans leur champ de vison ou bien allons nous assister à une épidémie du syndrome NIMBY, qui consiste à approuver un projet pourvu qu’il se fasse ailleurs ?

En refusant d’accorder le permis à un projet porté par la Commune avec une participation citoyenne importante, le ministre Borsus a en tout cas donné un mauvais signal aux promoteurs, citoyens et Communes investis dans ce défi de production d’énergie renouvelable à grande échelle.