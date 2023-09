Plongée dans le quotidien sans fard

Être pris en photo, un geste tellement facile et banal en 2023 qu’on a peut-être du mal à imaginer qu’il y a 70, 80, 90, voire 100 ans, seuls les plus aisés pouvaient se le permettre. Face à l’objectif, le ou les personnes sont alors endimanchées et le cadrage choisi avec soin. La trace photographique n’apporte qu’une information limitée sur l’époque.