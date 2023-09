Migrants : l’aveuglement coupable

Depuis son élection en 2013, le pape a pris l’habitude de bousculer les consciences et de marquer par un style singulier son leadership sur une Église catholique romaine affaiblie par des années de scandales et par la désertion des fidèles dans nos contrées occidentales.

Pareilles prises de position permettront-elles de susciter des vocations, voire de relancer un engouement pour le catholicisme dans nos sociétés ? Probablement pas. Mais tel n’est pas l’enjeu du débat lancé par l’ex-cardinal Bergoglio. Car c’est aussi avec sa casquette de chef d’État que le souverain pontife tente aujourd’hui de confronter les Européens, et leurs dirigeants, à cette vérité qu’ils préfèrent ne pas voir. "Ceux qui risquent leur vie en mer n’envahissent pas, ils cherchent hospitalité. Ils ne doivent pas être considérés comme un fardeau à porter", a lancé le pape.

Après la Seconde Guerre mondiale, d’aucuns ont critiqué l’attitude de Pie XII, qui n’avait pas ouvertement dénoncé, en pleine guerre, les massacres perpétrés contre les juifs. D’autres ont pu s’émouvoir, à raison, de la rigidité de Jean-Paul II sur les questions sexuelles alors que le sida faisait des ravages.

Mais que l’on soit religieux, agnostique ou athée, le message lancé par le pape doit pouvoir être entendu. Et devrait servir d’électrochoc aux dirigeants d’Europe pour que l’on sorte des vieux discours et que l’on déploie enfin un ensemble de solutions multiples.

Car dans les prochaines décennies, cette crise en Méditerranée sera probablement vue comme une énième page sombre de l’histoire de l’Europe. Mais cette fois, il ne sera plus possible de rejeter sur le souverain pontife la lourde responsabilité d’un aveuglement collectif et d’un silence coupable.