La maison du Luxembourg à Bruxelles, une pomme pour la soif à la Province

Squattée par une cinquantaine de producteurs et artisans de la province, soucieux de vendre leur image dans la capitale européenne, la place du Luxembourg à Bruxelles justifiait plus que jamais son appellation mardi dernier. Une opération charme assez efficace à en croire les participants. Si la Province, recentrée sur d’autres tâches plus essentielles, est restée partenaire, elle a retiré ses billes de l’organisation de cette vitrine du savoir-faire luxembourgeois. Cependant, elle possède toujours bel et bien la Maison du Luxembourg, bâtiment de trois étages idéalement situé. Actuellement, un Bouillonnais y exploite un restaurant. Achetée quelque 50 000 euros dans les années 60, rénovée pour plus d’un million d’euros, cette maison était censée devenir la vitrine touristique du Luxembourg, puis, après une énième réflexion, un haut lieu d’affaire du business touchant le Luxembourg. Espoirs chaque fois déçus. Que faire de ce bâtiment ? Le dossier revient régulièrement au conseil provincial. Il risque de s’y réinviter lors de la discussion budgétaire. Ce bâtiment ne coûte rien (hors sa rénovation), mais ne rapporte pas grand-chose. Lorsque le dernier sou manquera pour boucler un dossier d’intérêt général, la Province aura-t-elle d’autres choix que vendre ce fleuron de son patrimoine ?