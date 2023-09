Louis Delhaize: fin du Match pour 700 travailleurs

Cette nouvelle est-elle surprenante ? À peine. Cela fait maintenant une quinzaine d’années que les reventes, restructurations, franchisations rythment la vie, la survie, de ce secteur. Carrefour, Delhaize, Mestdagh…: tous sont passés par une de ces cases du Monopoly de la distribution. Mais ce qui n’a rien d’un jeu pour ceux qui vont rester sur le carreau, semble l’avoir été pour certains investisseurs: entre 2008 et 2020, le nombre de commerces de détail a explosé de 1500 unités supplémentaires ! Ahurissant. Où les autorités locales portent une part de responsabilité, avec celles qui leur ont délégué une bonne part du pouvoir d’autoriser l’implantation d’infrastructures sur leur territoire. Vision étriquée et, in fine, risquée.

Ce qui fait que le consommateur ne doit guère chercher pour remplir son caddie. Mais le souci se situe là: le portefeuille des ménages n’a pas suivi la même courbe. Au contraire.

Dans le même temps, les habitudes de consommation ont changé aussi. Le consommateur butine plus, cherche le meilleur prix, une meilleure qualité ou achète plus en ligne… Autant de mutations que les acteurs du secteur ont anticipé avec plus ou moins de bonheur dans une branche d’activité où les marges de profit sont réduites et la concurrence féroce. Pour Louis Delhaize, après l’euphorie et les investissements des années 2000, c’est la lente déglingue depuis une dizaine d’années. Erreur de stratégie ? Pour les employés, erreur ou pas, le mauvais résultat est le même.