La solidarité a un prix

Si les deux pays, et leur ministère respectif de l’Agriculture, ont annoncé hier la tenue de négociations pour régler le différend en matière commerciale, les tensions actuelles démontrent cependant que les relations entre les pays occidentaux et l’Ukraine ne tiennent parfois qu’à un fil, voire même à un grain de blé.

Ne nous méprenons pas: Zelensky a bien évidemment raison de demander davantage de moyens, principalement militaires, pour mener à bien sa contre-offensive et renvoyer chez eux les envahisseurs russes.

Les alliés occidentaux, les États-Unis en tête, lui ont d’ailleurs toujours donné raison, l’aide internationale s’élevant désormais à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

À ce niveau, l’Ukraine voudrait cependant que cela aille (beaucoup) plus vite. Elle est pourtant confrontée pour l’instant à la "Real politik" de ses alliés. À savoir que de nombreux pays sont prêts à protéger l’Ukraine car cela sert aussi… leurs propres intérêts, y compris politiques et financiers. Même les États-Unis sont en train de mettre la pédale douce, alors que se profile à l’horizon une élection présidentielle Biden-Trump à l’issue plus qu’incertaine. Ce qui n’est d’ailleurs pas pour déplaire à la Russie, qui profite du flottement actuel en matière géopolitique pour renforcer ses positions, notamment avec la Chine.

Alors oui, il est nécessaire de rester solidaire avec l’Ukraine, pays victime d’une guerre qu’elle n’a pas provoquée, rappelons-le. Mais soulignons que les situations économique et de politique intérieure (déstabilisée par les mouvements extrémistes) de nombre de ses voisins sont également très tendues. Chacun d’entre eux rappellera à intervalles réguliers à Kiev que cette solidarité a elle aussi un prix.