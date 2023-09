J’ai lu le menu offert à Versailles par le président Macron à Charles III, nouveau roi du Royaume-Uni. Pas de quoi crier à la gastronomie dispendieuse. C’était juste "entrée, plat, fromage, dessert", soit le minimum syndical même sur un tournage de téléfilm. Certes, les intitulés en jettent: "homard bleu et tourteau de casier avec un voile d’amande fraîche et de la menthe-coq " (la menthe, les Anglais adorent) puis "volaille de Bresse au parfum de maïs avec un gratin de cèpe" (traduction: poulet aux champignons). Regret: aucun convive (pas même Brigitte) pour publier la photo de son assiette sur les réseaux sociaux ! Les bonnes habitudes se perdent…

"Dans les yeux d’Emilie" fait du rugby

"Dans les yeux d’Emilie", un tube du regretté Jo Dassin devenu hymne de supporter. ©

Vous ne suivez peut-être pas le Mondial de rugby qui se déroule en France, mais l’hymne de la compétition est une chanson… de Joe Dassin, Dans les yeux d’Émilie (1978). Alors la version "rugby", c’est bien la chanson originelle mais un peu accélérée, sa fougue romantique prenant l’allure d’une farandole endiablée. Oserait-on dire (tiens, les deux titres ont le même parolier, Pierre Delanoé) qu’on a "Connemararisé" la chanson de Dassin pour en faire une rengaine que peut hurler un stade ? J’attends avec impatience l’avis de Juliette Armanet sur le sujet.

Que faire d’autre pour survivre, sinon épargner (quand c’est possible) ?

Depuis des années, les banques font la guerre au carnet d’épargne. Vous avez un petit bas de laine ? Votre banquier (qui n’a que des intérêts microscopiques à vous proposer) vous appelle pour tenter de vous fourguer des "fonds de placement" avec "droits d’entrée", incompréhensibles et hasardeux. L’ennui, c’est qu’on a favorisé une société de plus en plus ultralibérale où plus personne n’est sûr de garder son emploi (surtout après 55 ans), où personne n’est sûr d’être indemnisé en cas de catastrophe, et où personne n’est sûr d’avoir une retraite suffisante. Seule solution raisonnable pour survivre ? Ben, épargner…

Le talent cycliste est dans le pré!

Un jeune talent qui, au départ, s’intéressait plus aux travaux de la ferme qu’au vélo. ©BELGA

Je lis que le nouveau prodige du cyclisme belge (il en sort un tous les deux mois), Cian Uijtdebroeks, 8e de la Vuelta à 20 ans, explique "être arrivé au cyclisme par hasard, car petit, il était passionné par l’univers de la ferme". La ferme ? Mais n’est-ce pas là aussi qu’un autre talent précoce, Arnaud De Lie, 21 ans, le coureur qui "trait les vaches avant d’aller s’entraîner" a forgé son physique d’acier et sa joie de vivre ? Ce n’est plus l’amour qui éclôt dans le pré mais le cyclisme. Seul souci : si tous les jeunes fermiers deviennent des as du vélo… qui va reprendre la ferme ?

Le jour de congé qu’on ne sait pas trop pourquoi

Au fait, mercredi 27 qui arrive, c’est congé à l’école, dans le secteur public, les halls de sport ferment etc. Pourquoi ? C’est la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Seul jour où l’on se souvient de cette institution hybride, qu’on dit désargentée, surendettée et qu’on songe souvent à dépecer. Au profit des Régions. Alors, plutôt que de laisser les écoliers désœuvrés, pourquoi ne pas consacrer une matinée à faire connaître cette FWB, ce qu’elle fait, ce qu’elle soutient ? On appellerait ce programme pédagogique (je me lance) "Éducation à la Vie Ensemble en Région Et Sous-Territoire ", en abrégé… "EVEREST". Euh… Peut-être pas encore cette année.

EN BREF

SON TOUBIB ? YVES VAN LAETHEM !

Lou Deprijck, un joyeux excentrique. ©

Lou Deprijck, auteur de la musique et interprète originel de Ça plane pour moi, est décédé cette semaine, âgé de 77 ans. On a appris qu’il avait pour médecin le célèbre Yves Van Laethem. Pratique: ils pouvaient se voir sur les plateaux de télé où l’expert Covid avait certainement transféré ses consultations.

FÊTES SANS "GATE"

Fêtes de Wallonie dans la dignité à Namur. Certes, ça sentait l’urine dans tout le centre-ville, mais personne ne s’est soulagé sur un combi de la police. Ceux qui espéraient un "pipigate wallon" devront ronger leur frein.

TRÉSOR CACHÉ

Visitant une maison vide pour en établir la valeur, un notaire de Bree y a découvert une plantation de cannabis. Il a aussitôt dou