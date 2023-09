Ces mots, prononcés non sans une certaine dose d’émotions dans la voix, sont ceux de la ministre de l’Éducation.

Ce mercredi, réunis dans l’hémicycle communautaire, ministres et députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont pris le temps de s’arrêter pour un débat. Un débat, mais pas une remise en question.

Qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition, chacun a certes condamné les actes perpétrés la semaine dernière contre des écoles de la région de Liège et de Charleroi. Mais surtout, chacun a défendu la place et la nécessité, non pas d’un programme de cours, mais simplement de la généralisation de deux activités liées à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, réalisées par des professionnels de la santé et de la jeunesse, et étalées tout au long de la scolarité.

Pour quoi faire ?

Parce que depuis le début de l’année 2023, 21 féminicides ont été recensés dans notre pays.

Parce que rien que sur l’année 2022, Unia a traité 54 dossiers de violences à caractère homophobes.

Parce que dans un sondage réalisé en 2019 par l’ONG Plan International Belgique, 91 % des filles âgées de 15 à 24 ans indiquaient avoir déjà souffert de harcèlement sexuel.

Parce qu’une étude de l’Université de Gand réalisée en 2021 démontrait que 64 % des Belges de 16 à 69 ans ont été victimes d’une violence sexuelle au cours de leur vie.

Parce qu’un autre sondage, réalisé cette fois en 2020 par Amnesty International, indiquait que 48 % des victimes d’agression sexuelle en Belgique l’ont été avant leurs 19 ans.

Parce que l’ASBL SOS Inceste a reçu, en 2019, 1 255 appels et ouvert 61 dossiers concernant des actes incestueux.

Parler des notions de respect, de consentement, d’identité, de genre, de différence et de tolérance à l’école, ce n’est pas de l’endoctrinement, ce n’est même pas de l’enseignement. C’est une nécessité : pour le vivre-ensemble, pour informer les jeunes de leurs droits et pour ainsi les protéger.

On doit débattre de l’EVRAS. Mais on ne peut en aucun cas remettre en question sa légitimité.