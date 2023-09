Prisons: une voie sans issue pour combien de temps encore?

La preuve par l’absurde où l’on vient et va encore construire de nouveaux établissements pénitentiaires. Malgré cela, la surpopulation est encore à l’ordre du jour alors que les anciennes geôles sont toujours occupées en tout ou partie et dont on évoque déjà leur restauration pour augmenter à nouveau la capacité carcérale totale. Pourtant, ce n’est pas ce qui était prévu mais un retournement de veste a changé la donne. Dans un réflexe purement électoralo-sécuritaire, certains ministres roulent des mécaniques pour apaiser le bon peuple. N’est-il pas plus rassurant que tous ces dévoyés restent embastillés ? Histoire aussi, comme déjà écrit, d’endiguer le transfert de voix vers d’autres formations politiques très à droite lors du prochain scrutin. En vain.

Vaine aussi cette politique à court terme. Dans une démocratie où la liberté individuelle est un droit fondamental, en priver des citoyens est l’ultime sanction.

Encore faut-il le faire en respectant leurs… droits fondamentaux. Ce n’est pas le cas. Encore faut-il le faire dans une perspective de réinsertion, pour la plupart des détenus, mais aussi pour le bien de la société. Le manque de moyens consacrés atteste du contraire. La liste des griefs du Conseil central de surveillance pénitentiaire est aussi longue qu’elle interpelle. Pour combien de temps encore ?

La prison est le dernier maillon d’une chaîne de dysfonctionnements de notre société.