Marie-Hélène Ska de la CSC et les 5 semaines de congés légaux: irréaliste?

Là, on avance ses fondamentaux, ses priorités, parfois ses rêves, de temps en temps, on rase gratis.

Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC (Confédération des syndicats chrétiens) sort donc son mémorandum adressé aux différents partis mais aussi à ses futurs électeurs.

Elle le dit elle-même, il n’y a rien de révolutionnaire, dans cette société qui craque de partout, où le dialogue et la redistribution des richesses sont de plus en plus compliqués, on est plutôt dans le maintien des fondamentaux. Comme gagner dignement sa vie. Une évidence qui ne l’est plus nécessairement.

Et puis vient cette revendication phare. Celle qui va ou doit susciter le débat, la réflexion.

Pourquoi ne pas passer de 4 à 5 semaines de congés légaux ? Bardaf, on craint déjà l’embardée. Cris d’orfraie côté banc patronal et partis de droite ? Moue dubitative par ailleurs ? D’un côté, on aura tôt fait de prendre sa calculette pour quantifier en millions d’euros et démontrer que cela est impayable. Que cela va mener les entreprises dans le mur. Elles qui sont déjà étouffées par ces charges patronales insupportables et un coût de la main-d’œuvre qui l’est tout autant par rapport à ce qu’endurent nos voisins. Au même ranking européen, on verra que là au moins les Belges ne sont pas les mieux lotis et voguent en fond de classement (jours fériés compris). Mais au-delà, ne faut-il pas reprendre sa calculette pour quantifier les gains au niveau de l’absentéisme, de la santé, du bien-être, de la productivité ? Entre autres.

Le débat a au moins le mérite d’être ouvert. Comme le souligne la secrétaire générale: on doit travailler à un objectif commun et regarder ce qui rassemble. Ici, l’objectif commun, c’est la santé de l’entreprise et celle des travailleuses et travailleurs. Inconciliable ?