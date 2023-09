Autres temps, autres négociateurs

L’annonce par René Collin de son absence sur toute liste électorale l’année prochaine clôt un chapitre important de l’histoire politique luxembourgeoise de ces dernières décennies. Archétype du politicien, le député wallon Collin a exercé tous les mandats dans sa carrière, de conseiller communal à ministre. Une carrière de plus de quarante ans dans des exécutifs au cœur de l’action. La province lui doit beaucoup, notamment comme ministre des infrastructures sportives, mais pas que. Ses adversaires eux-mêmes le reconnaissent. À l’heure où les négociations pour une prochaine majorité se mettent en place, on rappellera que René Collin a joué un rôle essentiel dans le retour de son parti aux commandes provinciales en 2006 après plus de trente ans d’opposition. Après avoir pris la température chez les libéraux, il concluait à l’époque un accord avec le président socialiste André Perpète. Pour ce prochain scrutin, la donne a changé en cela que René Collin ne sera plus en première ligne, ni Philippe Courard qui avait succédé à André Perpète. Autres temps, autres négociateurs. Les jeunes présidents Huberty (Les Engagés), Hanus (PS) et Gaudron-Vajda-Michel (écolo) composeront avec Benoît Piedbœuf, président du MR rompu aux discussions et avide de ramener le MR dans l’exécutif provincial.