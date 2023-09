C’est avec un certain ahurissement qu’on a constaté que le Maroc n’avait accepté l’aide que de quatre pays, choisis pour d’obscures raisons diplomatiques...Le Qatar ? OK! L’Espagne ? OK! La France ? NON! La Belgique ? Non plus... Désormais, pour aider un pays victime d’une catastrophe naturelle, il faudra faire acte de candidature. Remettre un dossier bien étayé, plaider sa bonne foi, et surtout ne plus lui faire le moindre reproche pendant 50 ans. Un comité de sélection annoncera solennellement la liste des pays "lauréats". Et B-Fast devra être rebaptisé... B-Patient!

Imposer le flamand, ce serait pas aussi du wokisme ?

Comme toujours avec Bart De Wever, un p’tit bouquin vite fait pour entamer la campagne... ©

Revoici Bart De Wever avec un livre sur le wokisme. De Wever, c’est l’Ankou de la Belgique, l’imprécateur du bout du village qui vient rabâcher, avant chaque élection, que la Wallonie feignante plombe la prospérité flamande et que l’avenir belge, c’est le confédéralisme ou l’extrême-droite flamande (dont il est lui-même une version adoucie). Et bien sûr, il dénonce le wokisme par lequel, selon lui, des minorités martyrisent des majorités. Pourtant sacraliser comme le fait son parti une langue en voie de raréfaction comme le flamand et réclamer la souveraineté d’une mini-région d’Europe que menace la montée des océans, si ce n’est pas aussi du wokisme !

Le greffier wallon, seul certifié ISO au monde!

À chaque semaine son lot de surprises concernant cet incroyable greffe du Parlement wallon. ©BELGA/BELPRESS

On a appris cette semaine que le Parlement wallon, seule assemblée régionale au monde à disposer d’une triple certification internationale ISO pour le management de son greffe (et donc son célèbre greffier) a décidé...d’y renoncer, alors que le renouvellement était prévu en avril 2024. Ben oui, tout bien réfléchi, ces certifications, on en avait pas tant besoin que ça. Et tant qu’à faire, nos labels "Bio", "Fairtraide", "Bee Friendly", "Garanti sans gluten", "Parlement fleuri", "Patrimoine de l’Unesco" et aussi l’étoile au Michelin de la cantine… laissons tomber aussi!

À l’affiche, les jobs en mal de reconnaissance

Leur vrai métier? Comédien... ©

Pure coïncidence, mais alors qu’il se joue pour l’instant un spectacle dénommé "Mais c’est quoi ton vrai métier ?" (sur le vécu des comédiens) vient de sortir le film "Un vrai métier " où Vincent Lacoste joue un enseignant. Oui,les jobs en manque de reconnaissance ne manquent pas.

Faut-il s’attendre à d’autres créations comme "Un boulot invisible", sur les éboueurs, "Un métier à burn-out ", sur les infirmiers ou "Travailleurs de l’ombre ", sur les administratifs ?

Et pour les futurs "assistants de pratique" (sic!), imaginés par le ministre de la Santé pour libérer les médecins de corvées médicales et administratives, on a déjà le titre : "C’est vraiment un métier, ça ?"

Vers un dur retour à la compétition belge

Coucou, les amis, me revoilà... ©

Comme ces Diables vieillissants en quête d’une fin de carrière honorable au pays,notre président du Conseil européen Charles Michel "prépare son retour dans la politique belgo-belge. " Lointaine conséquence du "sofagate", cette scène inouïe qui avait vu la présidente de la Commission Ursula Van der Leyen sans chaise face au président Erdogan sans que son collègue belge ne bronche. Depuis, Ursula a pris de la légitimité et Charles perdu des plumes, attaqué pour ses dépenses somptuaires en jet privé. Il pourra toujours dire que "les élections belges, c’est comme la Jupiler League, une compétition de très bon niveau, qu’on sous-estime à l’étranger ".

EN BREF

ARNAUD LE TAUREAU

La victoire québecoise où le taureau est devenu un buffle. ©Photo News

Déjà surnommé le taureau de Lescheret, le cycliste wallon Arnaud De Lie a été renommé "le buffle de Québec" après sa victoire là-bas. À quand le "taurillon de Roubaix", le "gnou de Wevelgem" ou le "bison des Champs-Élysées" ?

AU SPORTING BPOST

Je lis que le nouveau CEO de BPost Chris Peeters (à ne pas confondre avec Kris Peeters) va recevoir 250 000€ de prime à la signature et 585 000€ de salaire de base assorti d’une prime au résultat. Mais quel scandale! Où va-t-on dans ce pays si on commence à payer les grands patrons comme les footballeurs du FC Bruges ou du Sporting d’Anderlecht ?

AUTOCAR TRISTE

Il manque 1 535 chauffeurs d’autocar dans notre pays! "Vous avez le permis vélomoteur ? OK, on vous engage !".