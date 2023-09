L’appétit du dragon chinois

La Chine est encore très loin de dominer le marché automobile européen. Mais si elle progresse à pas de géants, ce n’est pas uniquement grâce à ce qui est qualifié de "pratiques déloyales". C’est parce qu’elle a eu une vision du futur de la mobilité. Qu’elle a misé très tôt sur le développement des batteries électriques plutôt que de chercher à combler un fossé sur les moteurs thermiques. Elle a bâti un quasi-monopole, de la même manière qu’elle domine le marché électronique. La Chine c’est 75% de la capacité mondiale de production de batteries aujourd’hui.

Parce que, surtout, s’appuyant sur son immense marché intérieur, sa main-d'œuvre à bas coût et son dynamisme technique et commercial, la Chine a développé une vision holistique. Elle maîtrise l’ensemble de la chaîne des industries qu’elle juge stratégiques: matières premières, raffinage et production, mais aussi énergie bon marché, incitants à l’achat et au recyclage, réseaux de recharge. En 2022, en un an seulement, le pays a installé 800 000 bornes de recharge pour voitures électriques, presque autant que le total ailleurs dans le monde. "Un effort coordonné dès le départ, combiné à l’agilité à chaque étape ultérieure du processus", reconnaît l’ACEA. L’Europe, au-delà des volontés qu’elle exprime à mots forts, est à la remorque. Il faut savoir le reconnaître. Même si son industrie automobile conserve un atout: sa qualité, sa réputation, contre quoi le dragon chinois ne peut rivaliser qu’en avalant des images de marque.