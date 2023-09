Magnette : par la fenêtre ? 

C’est un signal aux électeurs flamands que Bart De Wever veut reconquérir face à l’irrésistible ascension du VB en se targuant d’être un gage de stabilité.

Mais c’est aussi un signal adressé à ses futurs interlocuteurs wallons. Et plus particulièrement au parti socialiste. En effet, Bart De Wever renvoie, pour l’instant, le président du MR Georges-Louis Bouchez à ses chères études en évoquant une "crédibilité limitée". C’est dit. Histoire de faire réfléchir GLB et de le mettre sur le droit chemin s’il avait une quelconque envie de monter dans le futur tortillard… confédéral. Son message s’adresse plutôt à Paul Magnette. Le PS et son aile régionaliste n’ont jamais caché leur sympathie pour un scénario tendant vers une plus grande autonomie wallonne. Sa position de leader incontournable sur le sol wallon facilitant le phénomène. Mais Paul Magnette balaie, pour l’instant, la notion même de confédéralisme (lire notre interview en page 2 et 3).

Il privilégie d’abord des gouvernements en ordre de marche le plus rapidement possible pour la Wallonie et la Fédération Wallonie Bruxelles, sans le MR et sans le PTB. Il qualifie ce dernier de la plus grande supercherie politique jamais vue. Mais une supercherie qui lui taille les croupières. La fenêtre de tir risque donc d’être étroite pour un éventuel Olivier (PS-Écolo-Les Engagés).

Le niveau fédéral dans tout ca ? Pour le président du PS, il viendra après, tout en annonçant ne pas lorgner vers la N-VA. Ne parlons même pas du Vlaams Belang. Ici, ce n’est plus une fenêtre de tir mais une meurtrière. Alors ? Dans quelques mois, la realpolitik s’imposera et on discutera peut-etre d’un confédéralisme qui n’en portera pas le nom.