La Wallonie qui gagne

S’il y a un moment que tous les Wallons attendent, et en particulier les Namurois, c’est celui des Fêtes. Ces "Wallo" qui soufflent cette année cent bougies ont embrasé Charleroi ce week-end après les premiers feux de la semaine précédente. Elles porteront haut les couleurs jaune et rouge de notre identité régionale d’ici quelques jours à Namur, mais aussi à Liège et Mons. Au-delà du bonheur de les vivre intensément en famille, entre collègues ou avec des amis, elles offrent l’opportunité de questionner ce que nous sommes et vers quoi nous allons. Elles interrogent notre GPS intérieur. Quelle est la feuille de route ? Où nous situons-nous par rapport aux autres, et singulièrement à la Flandre, qui ne rate jamais l’occasion de vouloir donner des leçons ? La Wallonie manque-t-elle d’ambitions et d’audace, comme on l’entend si souvent dire ?