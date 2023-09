Vivalia reprend la main fermement… en douceur

Le communiqué du conseil d’administration de Vivalia sorti en semaine avait de quoi surprendre. Parce que justement, il n’avait rien de… surprenant. Il réaffirmait simplement la volonté du CA de faire aboutir le projet Vivalia 2025 dans le cadre établi. Alors pourquoi cette sortie ? La métacommunication cache un message très explicite. Vivalia, à l’unanimité politique moins une voix (celle du médecin arlonais Kamal Mitri, échevin d’Arlon), reprend ainsi la main après l’entrevue entre les bourgmestres du Sud et la direction de Vivalia, sous l’égide du gouverneur Olivier Schmitz. On sait que la position du chef-lieu a changé. Arlon ne conteste plus le lieu d’implantation, est même prêt à l’accepter, mais à ses conditions. C’est peu dire que le conseil d’administration de l’intercommunale est offusqué par ce que certains appellent un chantage, matérialisé par un recours. Par ce communiqué d’apparence lisse, Vivalia vient à sa façon de dire en substance aux Arlonais: "On vous entend, mais ce que vous demandez n’est pas compatible avec notre projet. Or, c’est celui-ci que nous ferons aboutir." Il rappelle ainsi l’espace de négociation réservé à Arlon (comme aux autres): une polyclinique adaptée aux besoins de la commune. Ce communiqué ne ferme pas la porte, mais recadre les futures discussions.