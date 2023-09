Le pipigate, surréalisme à la belge

Demande de démission de la part de l’opposition N-VA et Vlaams Belang, excuses du frais quinquagénaire au nom de ses invités (tout en niant toujours avoir été mis en parfum lors de cette nuit d’ivresse)... on en viendrait presque à trouver tout ce cirque parfaitement normal et sain. Un peu à l’image de ce qui s’est déroulé il y a quelques mois en Angleterre avec Boris Johnson dans le cadre du partygate, à savoir ces fêtes organisées en plein confinement.

Ce qui est sûr en tout cas, c’est que nous sommes désormais aussi la risée au-delà de nos frontières, le magazine télévisé français "Quotidien" de Yann Barthès ayant notamment débusqué le surréalisme complet de toute cette histoire belge.

Nos élus n’ont-ils vraiment pas autre chose de plus urgent et intéressant à faire que s’invectiver en commission parlementaire sur ce genre d’ineptie ? Le niveau du débat est en tout cas assez malaisant, et ne redore pas le blason de la classe politique dans son entièreté. Ce n’est pas ça que les citoyens leur demandent. Des excuses, un PV et une amende pour les malotrus incapables de bien se tenir en fin de soirée, et on n’en parle plus. Est-ce si difficile à comprendre ?