Avec le "Pipigate", on tient le style d’histoire belge qui va régaler les Français. Des invités bourrés à la fête d’annif des 50 ans du ministre de la Justice auraient uriné sur un véhicule de police. L’affaire aurait pu s’appeler le "Combibigate". L’hôte, Vincent Van Quickenborne, prétend qu’il n’a rien su. L’opposition dit qu’il ment et veut sa démission. Cette kermesse "épipique" a été filmée comme une téléréalité tant par les vidéos de surveillance de la police que celles du ministre. On attend le résultat des tests d’urine, mais avec la justice belge, faut pas être trop pressé…

Le cycliste des Fagnes ? On continue de pédaler en Absurdie

L’image du drame… ©

Le cycliste des Fagnes a donc gagné au tribunal civil contre le père de la fillette bousculée, lequel n’aurait pas eu "la bonne réaction" en diffusant la vidéo devenue virale. Surréalisme à la belge quand tu nous tiens ! Traité sur les réseaux comme le pire criminel de la Terre, le cycliste avait été reconnu coupable de "coups et blessures involontaires" alors qu’il n’y avait… ni coup ni blessure ! OK, il n’a pas eu "la bonne réaction" (s’arrêter et s’excuser). Mais diffuser la vidéo, était-ce une autre "mauvaise réaction" ? Qui pouvait prévoir un tel lynchage ? Seul point positif: un jour, on n’aura plus que cette vidéo pour se souvenir qu’il y a eu de la neige en Belgique…

Une idée rattachante pour la Wallonie

Jules Gheude n’en est pas à son coup d’essai... ©

L’essayiste wallon Jules Gheude vient de plaider dans le magazine Marianne "pour le rattachement de la Wallonie à la France ". Façon radicale, dit-il, d’échapper au mépris flamand.

Au fond… pourquoi pas ? Nos télés nous inondent déjà d’ Affaires conclues et de séries françaises (la RTBF deviendrait France 3 Bruxelles-Wallonie), nos artistes ne rêvent que de Paris (et de l’exception culturelle française), le caddie de la ménagère est moins cher là-bas, on élirait un président, ce serait peut-être excitant…

Par contre, fini de vibrer avec les Diables, avec Remco ou les Belgian Cats. On serait "derrière les Bleus"… Et là, soudain, j’hésite… Bon. Oublions cette idée !

Pas de quoi fouetter un bon d’Etat

Je lis que la banque Belfius a réalisé un bénéfice net de 479 millions au premier semestre 2023, soit 22% de mieux qu’il y a un an à la même époque. C’est le CEO de l’entreprise (publique) Marc Raisière qui l’a annoncé. Le même Marc Raisière qui expliquait sournoisement sur une radio qu’à cause du succès des bons d’État, les pauvres banques comme la sienne allaient avoir des difficultés, "faute de liquidités", à accorder des crédits aux emprunteurs. Pour rappel, les Belges ont 300 milliards sur des carnets de dépôt, ils n’ont acheté que… pour 22,36 milliards de bons Van Peteghem. Ça laisse un peu de mou aux banques pour encore prêter un peu, non ?

Triste destin pour une tarte...

Inauguration du rayon pâtisserie à la FNAC de Liège. ©

Dans l’entartage de Georges-Louis Bouchez à la Fnac de Liège, sur les réseaux sociaux, clairement, tout le monde a pris le parti de la tarte ! La pauvre ! Quelle triste fin ! Loin de moi l’idée de critiquer les attentats pâtissiers devenus rarissimes (leur initiateur, Noël Godin, a 77 ans), mais c’était faire beaucoup d’honneur au président du MR, soudain upgradé au rang des Godard, Duras, Cohn-Bendit, Bill Gates et autres Bernard-Henri Louis… euh Lévy. Alors que jusqu’ici son apport à la littérature ou à l’informatique ne lui vaudrait même pas… le prix Nobelge.

EN BREF

COHABITATION LÉGALE ?

Un Gesvois "vivait avec le squelette de sa mère et touchait sa pension". Euh… c’est grâce à Google Streetview qu’on a retrouvé la dame ?

DANISH CONNECTION

Encore un Danois à Anderlecht! À la longue, ça n’est plus un hasard! ©AFP

Au Sporting d’Anderlecht, le manager et l’entraîneur étant Danois, le club n’arrête plus d’acheter des joueurs… danois (parfois vieillissants en prime comme Kasper Schmeichel). À quand le rachat du stade par Legoland ?

C’EST DEJA FOOT..U

De 125 000 spectateurs lors des premières journées, la fréquentation des stades en Arabie saoudite est déjà descendue à 60 000, malgré la présence de multiples vieilles gloires. En fait, ils en ont déjà Neymar du football !