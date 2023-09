Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice, et le pipigate: l'extrême-droite en embuscade

Dans le deuxième cas, ce n’est pas l’homme politique qui est visé dans un premier temps mais certains de ses amis. Que le ministre fête ses 50 ans chez lui, c’est son droit le plus strict. Que des amis dérapent, peut-on lui reprocher de ne pas les avoir contrôlés tout au long d’une soirée visiblement arrosée ? Non.

Par contre, les choses se compliquent quand le même ministre, de la Justice, explique qu’il n’était pas au courant de ces dérapages et qu’il a tout appris par la presse. Car des images captées par des caméras de surveillance, que seul un journaliste de la VRT (télévision flamande) a visionnées, pourraient illustrer le contraire. Qu’elles tenteraient de prouver qu’il était bien au courant. Gênant pour un ministre qui a la tutelle sur la police. Celui-ci de répondre du tac au tac par des images de ses propres caméras de surveillance.

Ici, on quitte la sphère de la bienséance pour entrer dans celle de l’honnêteté. Vincent Van Quickenborne a-t-il menti ? Ce fameux mensonge qui a coûté son maroquin à la ministre Schlitz, il y a peu. On arguera qu’elle a menti devant ses pairs du Parlement. Ici, Vincent Van Quickenborne sera entendu jeudi en commission. On connaît le tempérament va-t-en-guerre du personnage guère enclin à baisser la garde. Sans doute, faute de nouvelles preuves tangibles, s’en tirera-t-il avec quelques égratignures. Par contre, la "classe" politique n’en sort une nouvelle fois pas grandie. De constater d’où viennent les coups de boutoir les plus virulents: de la droite extrême et de l’extrême droite. On sait déjà à qui profitera cette séquence.