Condamner aux justes peines

Dans cet ordre d’idée, la fin du procès doit s’effectuer en toute sérénité. Alors oui, huit personnes ont bien été reconnues coupables de faits de terrorisme. Mais leur degré de participation aux attentats n’est pas identique, et il est donc nécessaire que la justice humaine en tienne compte.

Hervé Bayingana et Sofien Ayari ont par exemple été acquittés des chefs d’inculpation d’assassinats et tentatives d’assassinats. Leur peine, si elle sera lourde vu leur appartenance reconnue à un groupe terroriste, n’excédera pas les dix ans de prison. C’est la loi. Tous deux détenus depuis le printemps 2016, il est donc probable qu’ils soient libérés dans la foulée ou peu après le procès. Du moins le Rwandais Bayingana, vu que le Tunisien Ayari a été condamné par ailleurs à 20 ans ferme pour la fusillade de la rue du Dries, commise une semaine avant les attentats, et à 30 ans pour son rôle dans les attentats de Paris.

En tout état de cause, ils ne doivent pas prendre le "plein tarif" comme ce sera le cas d’Oussama Atar (présumé mort en Syrie), de Mohammed Abrini et d’Osama Krayem, ces deux derniers s’étant désistés au dernier moment alors qu’ils portaient des charges explosives. Mais aussi d’Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi, deux logisticiens qui ont participé pleinement aux attentats en donnant, réalisant et planquant notamment les armes.

Le cas le plus intéressant sera celui de Salah Abdeslam. Arrêté en même temps qu’Ayari, le jury a décidé de ne pas l’acquitter pour assassinats, alors qu’Abdeslam a fait venir plusieurs terroristes à Bruxelles. En toute logique, il devrait, lui aussi, être condamné au maximum, à voir si le jury décidera de faire une différence, même infime, avec Abrini et Krayem. Soit rendre la juste peine, quand bien même il est difficile de reconnaître que ces terroristes font partie de notre humanité.