L’implacable défiance d’Arlon envers Vivalia

Au-delà de l’acte posé publiquement, quel message envoie le recours en suspension et annulation contre le projet Vivalia 2025, voté unanimement par le conseil communal d’Arlon, la veille d’une concertation prévue entre les parties ? Il traduit de façon implacable le manque de confiance d’Arlon en la direction de Vivalia. Le signal émis par les autorités arlonaises est violent, mais pas surprenant. Chat échaudé craint l’eau froide. Vincent Magnus et ses amis n’ont jamais éprouvé le sentiment d’avoir été écoutés durant toutes ces dernières années. La décision communale refroidit sérieusement l’ambiance. Est-ce pour autant que la direction de Vivalia va revoir son attitude de main tendue ? Arlon prend les risques d’un joueur de poker, mais dévoile une partie de son jeu. Le bourgmestre semble déposer le recours du bout des doigts, comme s’il craignait que la décision ne braque la direction de Vivalia, plutôt déçue et agacée. "Un recours à titre conservatoire, que l’on tardera le plus possible à déposer, que l’on retirera avant l’arrêt si un accord intervient" , précise-t-il par avance. Vincent Magnus espère un accord. Son intérêt est de sortir par le haut de son combat, alors que la campagne pour le scrutin communal se profile. Reste à savoir où le bourgmestre arlonais place le curseur de l’acceptable pour Arlon.