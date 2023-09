Quel délire autour des bons d’État ! Je n’ai pas "souscrit", mais j’ai cru louper la "hype" du moment, comme si les "Nuits du Bon d’État" étaient le festival à ne pas manquer, un "Tomorrowbanque", voire un Euromillion où tout le monde gagne. De tout temps, lit-on, a existé une "histoire d’amour entre les Belges et les bons d’État", on parle même de "civisme" à l’égard de notre État surendetté. Et de quoi s’agit-il ? D’un bête placement sans risque à 2,81% (les "bons Leterme", c’était 10%). Un peu mieux que les mini-intérêts ou les "fonds" alambiqués vendus par les banques. Jalouses, celles-ci ont tout fait pour freiner leurs clients… dans leur élan "civique" !

Politique et people: qui débauchera qui ?

À un an des élections, il semble que le mercato politico-médiatique s’anime discrètement. D’un côté, les partis, de l’autre, les people de la télé: qui va débaucher qui ? En effet, je lis cette semaine que les Engagés ont tenté d’attirer d’Hakima Darhmouch, ancienne présentatrice de JT, sur leurs listes bruxelloises. Il y a la toujours ministre Hadja Lahbib, qui a survécu au "visagate" iranien et sera candidate M. pour la première fois. Il y a peut-être des journalistes en vue qui se lassent de leur job à l’antenne… "Allo Christophe Deborsu ? Sacha Daout ? François de Brigode ? Michaël Miraglia ? Ça vous dirait de rejoindre le côté obscur de la Force ?"

Prigojine ? On le regretterait presque...

Le flou demeure en ce qui concerne l’"accident" dans lequel aurait péri (de source russe) le patron du groupe Wagner, Evgueni Prigojine. Le paradoxe, c’est que ce professionnel de la guerre, dont les mercenaires sans foi ni loi commettent des exactions un peu partout dans le monde, nous apparaissait presque… sympathique et "de bon sens" par rapport à Poutine. Il devenait presque un allié de la paix dans sa dénonciation sans filtre de l’incapacité russe à aboutir dans sa guerre délirante contre l’Ukraine. On comprend que le crash… était inévitable.

La chanson, ça paie plus comme avant

Surprise ! L’artiste belge le plus écouté sur la planète n’est ni Stromae, ni Angèle, ni Adamo mais… Félix De Laet, alias Lost Frequencies. 25 millions d’auditeurs par mois sur Spotify (deux fois plus que Stromae) ! Toutefois, à 0,0021 € par "audition" (ou "stream") de son tube actuel, ce succès ne lui rapporte en théorie que 53 600 € par mois. Sachant qu’un chanteur "à l’ancienne" comme J.-J. Goldman, inactif depuis 20 ans, prend encore 2 millions par mois rien qu’en droits d’auteur, on se dit que la chanson, c’est comme l’agriculture: ça paie plus comme avant !

On s’en fiche des médailles au fond

Non, la Belgique n’a pas eu de médailles aux championnats du monde d’athlétisme. Est-ce grave ? Pas du tout (la France n’en a arraché qu’une). Il y a eu de bons moments, certains se sont surpassés… et c’est tout ce qui compte. L’argent ou le bronze, ce n’est quand même que la compensation d’une défaite. Alors je lis déjà des articles "combien de médailles belges possibles aux J0 de Paris ?". Pitié ! L’effort d’un pays en faveur du sport, c’est surtout une question de santé publique, mentale et physique. Pas la quête obsessionnelle de quelques breloques, qui feront certes la gloire de leurs détenteurs, mais dont les bilans chiffrés si relatifs seront vite oubliés…

EN BREF

NE NOUS FLASHONS PAS

Très utilisé par la police, le radar mobile NK6 peut "flasher jusqu’à 300 km /h ". On voudrait saborder le GP de Belgique de F1 qu’on ne s’y prendrait pas autrement.

BAISER "OLé" !

Le président Rubiales...un peu trop à l’aise justement. ©AFP

Apparemment, se débarrasser du président du foot espagnol Rubiales (auteur du fameux "baiser volé") s’avère presque aussi compliqué que de sanctionner le greffier wallon.

MISTER CASH

280 000 euros en liquide découverts chez le fils de Marie Arena. Vu la raréfaction des distributeurs de billets dans notre pays, les enquêteurs se demandent comment un tel exploit a pu être possible.

ROMELUS E T REMUS

Lukaku à l’AS Rome. c’est Romelu et approuvé ! Avec la bénédiction du pape évidemment.